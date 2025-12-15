"멕시코 8강에서 탈락할 예정" 충격 예언 등장, '조별리그 경쟁' 홍명…

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 그라운드에 나선 홍명보 감독의 모습. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/
로이터연합뉴스
[스포츠조선 이현석 기자]멕시코가 8강에서 탈락할 것이라는 예언이 등장했다.
지난 6일(이하 한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 조추첨식을 시작으로 본격적인 2026년 북중미월드컵 여정에 대한 관심이 쏟아지고 있다. 한국은 조추첨 결과에 미소를 지었다. 개최국 멕시코(15위), 아프리카의 남아프리카 공화국(61위), 유럽 플레이오프(PO) D의 승자와 함께 A조에 편성됐다.
멕시코에서 조별리그를 모두 소화하는 일정이다. 내년 6월 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 PO 승자와 1차전, 19일 오전 10시에는 같은 경기장에서 멕시코와 2차전을 벌인다. 25일 오전 10시에는 몬테레이의 에스타디오 BBVA로 경기장을 옮겨 남아공과 최종전을 펼친다. 모든 일정을 700km 이내의 이동거리로 소화할 수 있다는 점은 확실히 체력 부담을 덜할 수 있다.
로이터연합뉴스
멕시코와의 경기도 관심을 모으고 있다. 한국과 멕시코는 현재 상황에서 조 1, 2위를 두고 다툴 수 있는 후보다. 멕시코의 사령탑 하비에르 아기레 감독은 한국을 경계했다. 그는 "한국은 단단한 팀이다. 맡은 역할을 충실히 수행하는 팀이고, 조직력이 뛰어나다. 사실상 유럽 팀이다. 골키퍼를 제외하면 대부분 유럽에서 뛴다. 알고 지내는 감독도 있다. 체력적 기반도 좋다. 강력한 상대라고 볼 수 있다"고 했다.
이런 상황에서 멕시코가 토너먼트에는 무조건 올라가지만, 8강에서 탈락할 것이라는 예측이 등장했다. 멕시코의 아스는 '멕시코는 월드컵 대진표를 받아들었다. 멕시코에 대한 기대감이 낮지만, 과거 사례를 보면 8강에는 진출할 가능성이 크다'며 '다만 멕시코는 자국에서 열린 월드컵에서 8강에서 탈락할 가능성이 크다. 1970년 월드컵에서도 이탈리아에 패해 8강 탈락을 경험했고, 1986년에는 서독에 8강에서 패했다'고 설명했다.
AP연합뉴스
이어 '이런 우연의 일치가 계속된다면 2026년 월드컵에서 남미 국가가 우승할 가능성이 있다. 멕시코에서 열린 월드컵에서는 브라질과 아르헨티나가 각각 우승을 차지했었다'라고 덧붙였다.
앞서 두 차례 멕시코에서 열린 월드컵에서는 몇 가지 공통점이 있었던 것으로 보인다. 개막전 무승부, 멕시코의 8강 탈락, 멕시코는 3경기 무실점 경기 기록, 총 6골을 득점 등 여러 징크스가 있었다. 멕시코 언론은 이와 같은 패턴이 이번 월드컵에서도 반복될 수 있다고 조명했다.
멕시코에서 열리는 월드컵과 함께 멕시코 대표팀을 향한 여러 예측과 예언이 쏟아지고 있다. 멕시코의 경쟁 상대로 떠오른 한국이 멕시코의 징크스를 현실로 만들어줄지, 아니면 멕시코의 월드컵 징크스를 깨는 변수가 될지도 귀추가 주목된다.