'최근 10경기 7패' 감독 판 페르시 '재앙'이었네…멀고도 험한 황인범의 에레디비시 우승, 부상 복귀에 만족

기사입력 2025-12-15 15:21


'최근 10경기 7패' 감독 판 페르시 '재앙'이었네…멀고도 험한 황인범…
EPA 연합뉴스

'최근 10경기 7패' 감독 판 페르시 '재앙'이었네…멀고도 험한 황인범…
출처=황인범 인스타그램

[스포츠조선 윤진만 기자]'조커' 황인범을 앞세운 페예노르트가 아약스와의 라이벌전에서 패하며 선두 추격에 실패했다.

페예노르트는 14일(한국시각) 네덜란드 암스테르담의 요안 크루이프 아레나에서 열린 아약스와의 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시 16라운드 원정경기에서 전반 13분 다비 클라센, 후반 추가시간 3분 조르디 모키오에게 연속골을 헌납하며 0대2로 졌다.

2연승을 질주하던 페예노르트는 3경기만에 패배를 당하며 11승1무4패 승점 34에 머물렀다. 같은 라운드에서 헤라클레스를 4대3으로 꺾은 선두 PSV 에인트호벤(승점 43)과의 승점차가 6점에서 9점으로 벌어졌고, 3위 아약스(승점 29)에는 5점차 추격을 허용했다.

또 라이벌 울렁증에 발목이 잡혔다. 페예노르트는 구단 레코드인 이적료 800만유로에 츠르베나 즈베즈다(세르비아)에서 뛰던 황인범을 영입한 2024년 여름 이후 '에레디비시 3강'으로 분류되는 아약스, PSV와의 리그 6경기에서 모두 패하는 징크스를 이어갔다.


'최근 10경기 7패' 감독 판 페르시 '재앙'이었네…멀고도 험한 황인범…
EPA연합뉴스
황인범은 2024년 10월 자신의 첫 '데 클라시케르'(클래식 더비)에서 아약스에 0대2로 패했고, 지난 2월 PSV와 아약스를 상대로 각각 0대2와 1대2로 무릎 꿇었다. 5월과 10월 PSV전에서 2대3로 연패했고, 이번에 또 아약스전에서 승점 3점을 따내지 못했다.

6경기에서 잃어버린 승점만 18점이다. 페예노르트는 2024~2025시즌 우승 레이스에서 일찌감치 멀어져 3위에 머물렀다. 우승팀인 PSV와 승점 11점차였다. 지난 2월 부임한 '네덜란드 레전드' 로빈 판 페르시 감독이 본격적으로 팀을 이끈 올 시즌 초반엔 연승 행진을 바탕으로 선두를 질주했지만, 10월 이후 흔들리기 시작하더니 급기야 PSV에 추월을 허용했다.

설상가상 핵심 미드필더 황인범이 11월초 허벅지 부상을 당하며 중원 구성에도 어려움을 겪었다.

판 페르시 감독은 지난달 28일 셀틱과의 유로파리그 경기에 아들 샤킬 판 페르시를 투입해 '아빠 찬스' 논란을 일으켰다. 샤킬은 별다른 활약을 펼치지 못했다. 판 페르시 감독은 "나는 아빠가 아닌 감독으로서 투입 결정을 내린 것"이라고 항변했다. 샤킬은 아약스전 엔트리에서 빠졌다. 페예노르트 팬은 "판 페르시 감독이 선수로는 페예노르트 레전드일지 몰라도 감독으로선 영 아니다", "(전임)아르네 슬롯 감독이 그립다"라고 말한다.


'최근 10경기 7패' 감독 판 페르시 '재앙'이었네…멀고도 험한 황인범…
출처=페예노르트 SNS

한국인 유럽파가 마지막으로 에레데비시에서 우승한 건 '해버지' 박지성과 '초롱이' 이영표가 PSV 유니폼을 입고 활약하던 2004~2005시즌이다. 20년만의 우승도 물건너가는 분위기다.

통산 200번째 '더 클라시케르'를 통해 43일만에 엔트리에 복귀한 황인범은 0-1로 끌려가던 후반 18분 루시아노 발렌테와 교체투입해 27분 남짓 그라운드를 누볐으나 팀의 패배를 막지 못했다.

네덜란드 일간 'AD'는 "이번 결과는 리그에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 파란만장한 한 주를 보낸 페예노르트는 최근 10경기에서 7패를 당했다. 수년만에 처음 보는 최악의 부진"이라고 적었다.

페예노르트는 지난 12일 FCSB(루마니아)와의 유럽유로파리그(UEL) 원정경기에서 3대4로 패했다. UEL 6경기에서 1승5패 승점 3으로 부진한 페예노르트는 토너먼트 진출에 빨간불이 켜졌다.

황인범은 올 시즌 컵대회 포함 8경기를 뛰어 1도움을 기록 중이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박진영, 6세·5세 딸 걸그룹 욕심내더니...벌써 무대 올랐다 "달콤했던 리허설"

2.

심근경색→뇌경색..85세 사미자, 생사 고비 넘겼다 "가망 없다는 소리 들어"

3.

“친아들이 살해” 유명 영화 감독 롭 라이너, 아내와 숨진 채 발견

4.

이이경 사생활 폭로자, 법적 공방 예고…"그 사진, 우리 둘만 소유했는데"[SC이슈]

5.

훌쩍 큰 '응팔' 진주, 10년 전 우유먹방 재연..유재석 "이렇게 컸다고?"(유퀴즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'소문이 사실이었다' 1476G 롯데맨, 끝내 우승 염원 못풀고 은퇴 선언

2.

'홍명보호 최악의 소식' 황희찬 슬프다, 곧 EPL 강등 확정...2부행 확률 99%, 리그 역대 최악의 팀 탄생 가능성 '16경기 무승'

3.

3100억 사이영상 에이스는 어디 가고 KBO 출신이 1선발을 맡나? 한숨만 푹푹 내쉬는 ARI, 켈리 복귀시켰다

4.

쏘니 나 어떡해..."손흥민 사상 첫 우승 일등 공신"→"토트넘 판매 준비 중" 반년 만에 방출 후보, 고개 숙인 유로파 영웅

5.

우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로공사에 세운 이정표

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'소문이 사실이었다' 1476G 롯데맨, 끝내 우승 염원 못풀고 은퇴 선언

2.

'홍명보호 최악의 소식' 황희찬 슬프다, 곧 EPL 강등 확정...2부행 확률 99%, 리그 역대 최악의 팀 탄생 가능성 '16경기 무승'

3.

3100억 사이영상 에이스는 어디 가고 KBO 출신이 1선발을 맡나? 한숨만 푹푹 내쉬는 ARI, 켈리 복귀시켰다

4.

쏘니 나 어떡해..."손흥민 사상 첫 우승 일등 공신"→"토트넘 판매 준비 중" 반년 만에 방출 후보, 고개 숙인 유로파 영웅

5.

우승 뒤 인고의 시간, 결과는 '역사'였다…'女배구 최다승 사령탑' 도로공사에 세운 이정표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.