'폭행'과 '애정 표현'의 2막! 울산, 축구협회에 신태용 감독 논란 보…

30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주가 1대0으로 승리했다. 울산은 패했으나 9위로 잔류를 확정했다. 경기 후 팬들에게 죄송한 마음을 전하는 울산 정승현의 모습. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 광주FC/ 울산 이청용 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수
[스포츠조선 김성원 기자]정승현(울산)은 '폭행'이라고 주장했다. 신태용 전 울산 HD 감독은 '과한 애정 표현'이라고 반박했다. 대한축구협회(KFA)가 폭행 논란에 대한 조사를 시작한 가운데 울산 구단이 자체적으로 파악한 사실관계를 15일 보고한 것으로 전해졌다.
신 감독은 지난 8월 5일 울산 사령탑에 선임됐다. 그러나 65일 만인 10월 9일 지휘봉을 내려놓았다. 울산은 파이널B로 떨어진 데 대해 책임을 물었다. 끊이지 않는 잡음에도 칼을 빼들었다. '집안 단속' 실패가 도화선이었다. '폭행 논란'이 세상에 나왔다.
신 감독이 울산 선수단 상견례 때 정승현의 뺨을 때린 동영상은 지난 9월 이미 축구계에서 퍼졌다. 정승현과 신 감독은 2016년 리우올림픽, 2018년 러시아월드컵을 함께했던 사제지간이다. 하지만 오래전의 과거다. 1994년생인 정승현은 이제 팀내에서 고참이고, 한 가족의 가장이다.
정승현은 지난달 30일 제주 SK와의 2025시즌 K리그1 최종전 후 "그 영상이 어떻게 돌아다니는지 모르지만 많은 분들이 걱정해 주시고 사실 부모님이 많이 속상해 하실 것 같다"고 말문을 열었다. 그리고 "정말 기분이 좋지 않았다. '이게 맞나'라는 생각을 했다. 성폭력이든 폭행이든 '나는 아니다'라고 생각해도 받는 사람 입장에서 그게 폭행이라고 생각하면 그런 것"이라고 말했다.
하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. 신태용 전 울산 감독이 밝은 표정으로 행사장에 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/
울산 HD SNS
하루 뒤 신 감독이 부인했다. 그는 'K리그 대상 시상식'을 찾아 "정승현은 나와 올림픽, 월드컵 등을 동행한 애제자다. 울산을 떠날 때도 가장 마지막으로 미팅한 선수다. 나에게 '감독님한테 죄송하다'고도 했다"면서 "누가 첫 만남에 폭행을 하겠나. 오랜만에 만나 반가움을 표현한 게 다였다. 승현이가 폭행이라 생각했다면 미안하다"고 했다. 그리고 "다른 폭행이 있었다면 나는 감독을 안 한다"고 덧붙였다.
폭행과 반가움, 그 경계선에서 설왕설래가 이어지고 있다. '맞다', '아니다'를 놓고 충돌하고 있다. 신 감독이 훈련 중 지시를 제대로 수행하지 않은 이유로 선수들의 발을 밟은 상태에서 호각을 귀에 대고 불었다는 얘기도 흘러나왔다. 한 선수는 제대로 답을 하지 못해 정강이를 차였다는 주장도 제기됐다. 울산은 불필요한 오해를 낳을 수 있는 이런 행동들을 제지하기 위해 8월말 신 감독에게 주의 공문을 보냈다. 이런 내용들이 축구협회에 제출한 보고서에 담긴 것으로 보인다.
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 단체/ 팬들 앞에서 고개숙인 선수단/ 사진 김정수
축구협회는 신 감독의 의견도 청취할 예정이다. 신 감독은 스타일상 과한 행동일 순 있지만 폭행과 폭언은 없었다는 주장을 고수하고 있다. 만약 징계 절차까지 밟게 될 경우 법적 조치도 강구할 계획인 것으로 알려졌다.
울산은 그야말로 최악의 한 해를 보내고 있다. 지난해 3년 연속 K리그1을 제패하며 '왕조의 문'을 열었지만 올해 9위로 추락했다. '잔류 당했다'는 평가가 울산의 오늘이다.
이 과정에서 한 시즌에 감독을 두 명이나 교체했다. 그 오판의 후폭풍이다. 2025시즌은 막을 내렸지만 울산의 논란은 진행형이다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com