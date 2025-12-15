'손흥민 인종차별' 독일은 김민재가 그냥 싫다...빌트, 또또또 KIM …

18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 김민재가 수비라인을 이끌고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/
[스포츠조선 김대식 기자]김민재를 왜 이렇게 저평가하는 것일까.
김민재의 바이에른 뮌헨은 15일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 이재성의 마인츠와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 14라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. 승점 1점에 만족한 바이에른은 2위권과의 격차를 승점 9점으로 벌렸다.
경기 후 독일 매체 스포르트 빌트는 김민재한테 평점 5점을 부여했다. 김민재는 경기에 출전한 22명의 선수 중 요시프 스타니시치와 함께 최저 평점을 받았다. 독일의 평점 시스템은 6점부터 1점까지 부여된다. 점수가 낮을수록 좋은 활약을 했다는 것이다.
최하위 마인츠를 상대로 1위 바이에른이 홈에서 승리하지 못하지 못했기 때문에 좋은 평점을 나올 수가 없다. 심지어 2실점이나 허용했다는 점에서 더더욱 그렇다. 하지만 김민재를 무승부의 원흉처럼 몰아가는 건 절대로 이해가 되지 않는다.
김민재는 이날 경기 중에서 전혀 문제될 만한 모습을 보여주지 않았다. 일단 제일 중요한 실점 과정에서 김민재의 책임은 전혀 없다. 첫 번째 실점은 프리킥에서 나왔다. 위험한 위치에서 불필요한 반칙을 허용한 선수도 김민재가 아니었다.
지역 방어를 가동한 바이에른이었기에 김민재는 수비 대열을 맞춰서 수비했다. 이때 김민재 뒤로 돌아 침투한 카츠페르 포툴스키가 헤더를 성공해 득점했다. 김민재가 아무리 좋은 수비라고 해도 등 뒤까지는 수비할 수가 없다. 이번 상황에서는 포톨스키를 시야에서 보고 있었던 이토 히로키가 더 적극적으로 수비했어야 했다. 포톨스키는 프리킥이 시작할 때부터 히로키 옆에서 출발했다. 그런데 히로키의 평점은 4점으로 김민재보다 높다.
이재성에게 허용했던 두 번째 실점 장면에서도 김민재는 죄가 없다. 실점 상황 자체가 김민재랑 전혀 관련이 없다. 스타니시치가 뒤로 돌아 나간 이재성을 완벽히 놓쳐서 나온 실점이었다. 이재성에게 패스를 주기 전에 스테판 벨에게 너무 쉽게 패스를 허용한 공격진의 느슨한 압박도 좋지 못했다.
어느 장면에서도 김민재가 문제가 될 상황이 없다. 그런데 스포르트 빌트는 김민재를 죄인처럼 문제시했다.
이날 바이에른은 수비도 좋지 않았지만 공격진이 찬스를 살려줬으면 일찌감치 승리할 경기였다. 특히 세르주 그나브리는 일대일 찬스부터 시작해 여러 차례 결정적인 기회를 낭비했다. 그나브리 때문에 비겼다고 해도 이상하지 않은 경기였다. 24번의 슈팅을 시도했고, 결정적인 찬스가 8번이나 있었지만 공격수들이 겨우 2골밖에 넣지 못했다. 독일 선수인 그나브리는 평점 3점으로 좋은 활약을 했다는 평가를 받았다.
이해할 수 없는 김민재 저평가다. 독일 매체들은 한국 선수들의 활약을 싫어하는 것일까. 과거에 손흥민도 독일에서의 인종차별이 상상하지 못할 정도로 심했다고 고백한 적이 있다.