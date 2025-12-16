"나는 쏘니의 열렬한 팬" 레길론, 손흥민 따라 MLS행→메시의 인터 마…

인터 마이애미는 16일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 세르히오 레길론 영입을 발표했다. 계약기간은 2027년 12월까지로, 1년 연장 옵션이 포함됐다. 인터 마이애미는 '레길론은 국제 선수 슬롯을 차지하며, 유럽 최고 수준의 무대에서 경쟁해 온 풍부한 경험을 바탕으로 스쿼드에 중요한 깊이를 더해줄 선수'라고 전했다.
레길론은 "이곳은 매우 야심 찬 프로젝트를 가진, 올바른 방향으로 나아가고 있는 승리의 클럽이다. 그런 점이 나를 이곳으로 이끌었다"며 "계속해서 우승 경쟁을 하고, 아직 차지하지 못한 트로피를 모두 손에 넣고 싶다. 여기서 모든 것을 이루는 것이 목표"라고 입단 소감을 밝혔다.
레알 마드리드 유스 출신인 레길론은 어린 시절부터 빼어난 유망주로 평가받았다. 2018년 1군에 승격해 데뷔전까지 치렀다. 2019~2020시즌 더 많은 기회를 찾아 세비야로 임대를 떠난 레길론은 유로파리그 우승을 차지하고, 대회 베스트 스쿼드에 선정되는 등 맹활약을 펼치며 주목을 받았다.
로이터 연합뉴스
2020~2021시즌 토트넘으로 이적하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에 입성했다. 주제 무리뉴 감독의 신임을 받으며 주전으로 활약했다. 특히 손흥민 바라기로 국내 팬들에게 강한 인상을 남겼다. 2021년 구단 공식 인터뷰에서 "어린 시절 EPL에서 가장 좋아했던 선수는 손흥민이었다. 나는 손흥민의 열렬한 팬"이라고 말해 화제를 모았다. 손흥민과 함께 왼쪽에서 좋은 호흡을 보인 레길론은 경기장 안팎에서 진한 우정을 나눴다.
하지만 무리뉴 감독이 떠난 후 팀내 입지가 급격히 흔들렸고, 레길론은 이후 아틀레티코 마드리드, 맨유, 브렌트퍼드 등을 거쳤다. 임대를 전전하며 떠돌이 생활을 이어갔지만, 정착에 실패했다. 2024년 토트넘으로 복귀했지만 역시 자리는 없었고, 시즌 종료 후 계약이 만료된 레길론은 인터 마이애미의 손을 잡았다.
인터 마이애미는 은퇴를 앞둔 조르디 알바의 대체자를 찾았고, 빅리그를 누빈 레길론이라는 대어를 얻었다. 레길론의 폭발적인 스피드와 드리블 능력은 인터 마이애미의 공격을 배가시킬 전망이다.
사진캡처=SNS
레길론은 개막전에서 손흥민과 충돌할 전망이다. MLS 사무국은 '다음 시즌 개막전에서 손흥민이 뛰는 LA FC와 인터 마이애미가 맞대결을 펼친다'고 발표했다. 2월22일 LA 메모리얼 콜리세움에서 격돌한다. 손흥민과 리오넬 메시의 맞대결로 전세계의 관심을 끌고 있는 가운데, 레길론까지 가세하며 관심은 더욱 증폭되는 모습이다.