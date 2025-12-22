[오피셜]'K리그1 여정을 위한 준비 돌입' 부천FC1995, 권오규 테…

[오피셜]'K리그1 여정을 위한 준비 돌입' 부천FC1995, 권오규 테크니컬 디렉터 선임
부천FC 1995 제공
K리그1 승격에 성공한 부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 구단 첫 테크니컬 디렉터로 권오규 전 충북청주 감독을 선임했다.
권오규 테크니컬 디렉터는 중앙수비수 출신으로 지난 2006년 프로에 데뷔했다. 2013시즌을 끝으로 은퇴한 후, 안동과학대 코치로 창단 첫 전국 대회 우승의 성과를 거두면서 최우수 지도자로 선정되기도 했다. 최근에는 충북청주FC에서 수석코치와 감독을 맡았고, 오는 2026시즌부터 부천의 테크니컬 디렉터로 합류하면서 동행을 이어가게 됐다.
부천과 권오규 테크니컬 디렉터의 인연은 2019년부터 시작됐다. 2019시즌부터 약 4년간 코치로 선수들을 지도했으며, 이영민 사단으로 2년간 함께하기도 했다. 이에 구단에 대한 높은 이해도와 이영민 감독과 호흡을 맞춘 경험을 토대로 부천의 첫 테크니컬 디렉터로 적임자라는 판단이다.
권오규 테크니컬 디렉터는 이영민 감독과 함께 첫 K리그1 무대 준비에 돌입한다. 프로 선수단 구성을 비롯해 선수단 관련 업무 전반을 총괄할 예정이다. 부천은 이번 테크니컬 디렉터 선임을 통해 보다 체계적인 선수단 운영과 팀의 경쟁력 강화를 도모한다.
부천에 합류한 권오규 테크니컬 디렉터는 "부천의 K리그1 첫 여정에 함께하게 돼 영광"이라면서 "우리 구단이 1부에서도 경쟁력을 갖춘 팀이 될 수 있도록 감독님을 도와 맡은 바 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.
