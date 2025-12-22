[오피셜]'K리그1 여정을 위한 준비 돌입' 부천FC1995, 권오규 테크니컬 디렉터 선임

기사입력 2025-12-22 15:51


[오피셜]'K리그1 여정을 위한 준비 돌입' 부천FC1995, 권오규 테…
부천FC 1995 제공

K리그1 승격에 성공한 부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 구단 첫 테크니컬 디렉터로 권오규 전 충북청주 감독을 선임했다.

권오규 테크니컬 디렉터는 중앙수비수 출신으로 지난 2006년 프로에 데뷔했다. 2013시즌을 끝으로 은퇴한 후, 안동과학대 코치로 창단 첫 전국 대회 우승의 성과를 거두면서 최우수 지도자로 선정되기도 했다. 최근에는 충북청주FC에서 수석코치와 감독을 맡았고, 오는 2026시즌부터 부천의 테크니컬 디렉터로 합류하면서 동행을 이어가게 됐다.

부천과 권오규 테크니컬 디렉터의 인연은 2019년부터 시작됐다. 2019시즌부터 약 4년간 코치로 선수들을 지도했으며, 이영민 사단으로 2년간 함께하기도 했다. 이에 구단에 대한 높은 이해도와 이영민 감독과 호흡을 맞춘 경험을 토대로 부천의 첫 테크니컬 디렉터로 적임자라는 판단이다.

권오규 테크니컬 디렉터는 이영민 감독과 함께 첫 K리그1 무대 준비에 돌입한다. 프로 선수단 구성을 비롯해 선수단 관련 업무 전반을 총괄할 예정이다. 부천은 이번 테크니컬 디렉터 선임을 통해 보다 체계적인 선수단 운영과 팀의 경쟁력 강화를 도모한다.

부천에 합류한 권오규 테크니컬 디렉터는 "부천의 K리그1 첫 여정에 함께하게 돼 영광"이라면서 "우리 구단이 1부에서도 경쟁력을 갖춘 팀이 될 수 있도록 감독님을 도와 맡은 바 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

2.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

3.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

3.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

4.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

5.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

2.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

3.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

4.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

5.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.