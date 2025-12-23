'K리그2 넘버1 팬프렌들리 클럽' 서울 이랜드, 2025시즌 홈경기 팬 만족도 조사 '호평'!

기사입력 2025-12-23 16:20


'K리그2 넘버1 팬프렌들리 클럽' 서울 이랜드, 2025시즌 홈경기 팬…

'K리그2 넘버1 팬프렌들리 클럽' 서울 이랜드, 2025시즌 홈경기 팬…

[스포츠조선 박찬준 기자]'K리그2 넘버1 팬 프렌들리 클럽' 서울 이랜드 FC가 2025 시즌 홈경기 운영 팬 만족도 조사에서 높은 평가를 받았다.

서울 이랜드는 지난달 올해 홈경기를 1회 이상 관람한 팬들을 대상으로 경기장 서비스 전반에 대한 만족도 조사를 실시했으며 총 225명의 팬이 참여해 홈경기 운영에 대한 다양한 의견을 전달했다.

조사 결과 팬들로부터 경기장 환경 및 시설 전반에서 긍정적인 평가를 받았다.

특히 올해 처음 문을 연 공식 오프라인 스토어 '레울샵'에 대한 만족도가 매우 높게 나타났다. 응답자의 대부분이 '매우 만족' 또는 '만족'이라고 답했으며 '보통' 이상 응답률은 96.4%를 기록해 경기장 내 소비 공간 가운데 가장 높은 만족도를 보인 영역으로 평가됐다.

경기장 이용 편의성에 대한 만족도 역시 눈에 띄게 향상됐다. 기존에 팬들로부터 가장 개선이 시급한 요소로 지적됐던 경기장 내 좌석 위치 찾기 문제를 해결하기 위해 서울 이랜드는 경기장 내 사이니지 1659건을 전면 개편하며 가독성과 정보 전달 효과를 높였다.

그 결과 '좌석 위치 찾기' 항목에서 응답자의 80%로부터 '매우 편리' 또는 '편리'하다는 평가를 받았으며 '보통' 이상 응답률은 96%를 기록했다. '경기장 내 안내물 가독성' 항목에서도 73.8%가 '매우 우수' 또는 '우수'하다고 평가했으며 '보통' 이상 응답률은 97.3%에 달했다.


'K리그2 넘버1 팬프렌들리 클럽' 서울 이랜드, 2025시즌 홈경기 팬…
이와 함께 경기장 내 푸드트럭과 매점 운영에 대한 만족도, 편의시설 전반, 청결 상태에 대해서도 과반수 이상의 응답자로부터 '우수' 이상의 평가를 받는 등 전반적인 경기장 운영에 대해 긍정적인 반응이 이어졌다.

이 같은 운영 성과는 경기장 재방문 의사로 이어졌다. 조사 결과 응답자의 90%가 홈경기 재방문 의사를 밝혀 서울 이랜드의 홈구장이 '다시 찾고 싶은 경기장'으로 자리 잡고 있음을 보여줬다.


재방문을 희망한 주요 요인으로는 경기력에 대한 만족도가 가장 높게 나타났으며 팬 친화적인 운영과 가족 친화 요소 역시 중요한 요인으로 분석됐다. 실제로 응답자 중 가족 단위 관람 비중이 약 60%로 가장 높게 나타났다.

이는 서울 이랜드가 올해 한국프로스포츠협회의 '프로구단 통합서비스 지원사업'을 성공적으로 수행하며 팬 편의 향상을 위한 경기장 환경을 체계적으로 구축한 결과다.

이를 바탕으로 서울 이랜드는 올 시즌 K리그2 팬 프렌들리 클럽상 3관왕과 종합상을 수상했으며 제21회 대한민국 스포츠산업대상에서 '우수 프로스포츠단상(문체부 장관 표창)'을 받는 등 대외적으로도 성과를 인정받았다.

서울 이랜드는 내년에도 구단 자체 디지털 플랫폼을 중심으로 고객 데이터 기반 마케팅을 확대하고 팬 의견을 적극 반영해 홈경기 관람 만족도를 높일 계획이다.

서울 이랜드 관계자는 "올 한 해 팬들을 위해 추진한 다양한 노력 덕분에 의미 있는 결과를 얻을 수 있었다. 설문을 통해 보내주신 소중한 의견을 참고해 내년에도 더욱 만족스러운 경기장 환경과 관람 경험을 제공하는 구단이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

전현무, 진료기록부 공개 초강수 "9년 전 차안 링거, 적법한 진료 행위 연장선" [전문]

3.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

2.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

3.

YANG 英 무대 입성 초대박! 강등 탈출 선봉장…"경쟁자 없어 출전 기회 보장"→영입 노리는 팀 또 있다

4.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

5.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

2.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

3.

YANG 英 무대 입성 초대박! 강등 탈출 선봉장…"경쟁자 없어 출전 기회 보장"→영입 노리는 팀 또 있다

4.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

5.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.