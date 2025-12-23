'K리그2 넘버1 팬프렌들리 클럽' 서울 이랜드, 2025시즌 홈경기 팬…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]'K리그2 넘버1 팬 프렌들리 클럽' 서울 이랜드 FC가 2025 시즌 홈경기 운영 팬 만족도 조사에서 높은 평가를 받았다.
특히 올해 처음 문을 연 공식 오프라인 스토어 '레울샵'에 대한 만족도가 매우 높게 나타났다. 응답자의 대부분이 '매우 만족' 또는 '만족'이라고 답했으며 '보통' 이상 응답률은 96.4%를 기록해 경기장 내 소비 공간 가운데 가장 높은 만족도를 보인 영역으로 평가됐다.
이 같은 운영 성과는 경기장 재방문 의사로 이어졌다. 조사 결과 응답자의 90%가 홈경기 재방문 의사를 밝혀 서울 이랜드의 홈구장이 '다시 찾고 싶은 경기장'으로 자리 잡고 있음을 보여줬다.
재방문을 희망한 주요 요인으로는 경기력에 대한 만족도가 가장 높게 나타났으며 팬 친화적인 운영과 가족 친화 요소 역시 중요한 요인으로 분석됐다. 실제로 응답자 중 가족 단위 관람 비중이 약 60%로 가장 높게 나타났다.
이는 서울 이랜드가 올해 한국프로스포츠협회의 '프로구단 통합서비스 지원사업'을 성공적으로 수행하며 팬 편의 향상을 위한 경기장 환경을 체계적으로 구축한 결과다.
이를 바탕으로 서울 이랜드는 올 시즌 K리그2 팬 프렌들리 클럽상 3관왕과 종합상을 수상했으며 제21회 대한민국 스포츠산업대상에서 '우수 프로스포츠단상(문체부 장관 표창)'을 받는 등 대외적으로도 성과를 인정받았다.
서울 이랜드는 내년에도 구단 자체 디지털 플랫폼을 중심으로 고객 데이터 기반 마케팅을 확대하고 팬 의견을 적극 반영해 홈경기 관람 만족도를 높일 계획이다.
서울 이랜드 관계자는 "올 한 해 팬들을 위해 추진한 다양한 노력 덕분에 의미 있는 결과를 얻을 수 있었다. 설문을 통해 보내주신 소중한 의견을 참고해 내년에도 더욱 만족스러운 경기장 환경과 관람 경험을 제공하는 구단이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
