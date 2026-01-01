[오피셜] 용인FC, 울산 HD에서 성장한 ‘용인 출신’ 이재형 임대 영…

[오피셜] 용인FC, 울산 HD에서 성장한 ‘용인 출신’ 이재형 임대 영입
[스포츠조선 김대식 기자]용인FC가 유망주 이재형을 임대로 영입했다.
용인FC가 아시아 유스 무대에서 최우수선수(MVP)로 인정받은 차세대 수비수 이재형을 임대 영입하며 측면 수비 보강에 나섰다. 특히 이번 영입은 용인에서 성장한 선수가 용인FC 유니폼을 입고 프로 무대에 도전한다는 점에서 상징성이 크다.
이재형은 울산 HD U-18(현대고) 소속으로 활약한 U-18 연령별 국가대표 출신으로, 울산 HD U-18팀이 우승을 차지한 '2024 K리그 아시안 유스 챔피언십'에서 공수 전반에 걸친 영향력을 발휘하며 대회 MVP에 선정됐다. 빠른 스피드와 과감한 오버래핑, 높은 수비 집중력을 겸비한 풀백 자원으로 동 연령대 최고 수준의 평가를 받아왔다.
무엇보다 이재형은 용인시 모현FC U-15에서 축구 인생을 본격적으로 시작한 '용인 출신 유망주'다. 지역 유소년 클럽에서 체계적인 훈련을 받으며 성장했고, 그 잠재력을 인정받아 울산 HD 유스로 진출해 전국·아시아 무대에서 자신의 이름을 각인시켰다.
지역에서 출발해 전국 무대에서 경쟁력을 쌓아온 뒤 다시 용인으로 돌아왔다는 점에서, 그의 합류는 단순한 전력 보강을 넘어선다. 유소년 단계에서 다양한 대회 경험을 축적한 이재형의 이력은, 용인FC가 추구하는 성장 경로를 상징적으로 보여준다.
구단주인 이상일 용인시장은 이재형 영입과 관련해 "용인에서 자라 프로무대에서 경쟁력을 증명한 선수가, 용인FC의 시작을 함께하게 됐다. 이재형은 지역의 가능성과 구단의 미래를 동시에 담고 있는 영입"이라고 밝혔다.
이재형 역시 "유소년 시절을 보낸 도시에서 프로 선수로 첫 도전을 하게 돼 남다른 책임감을 느낀다"며 "제가 자라온 용인의 이름을 달고 뛰는 만큼, 스피드와 활동량이라는 제 장점을 모두 쏟아 팀에 에너지를 더하고 싶다"고 각오를 전했다.
용인에서 시작해 K1 최고 클럽을 경험한 뒤 다시 돌아온 이재형의 합류는, 창단 시즌을 준비하는 용인FC 측면 전력에 속도와 상징성이라는 두 가지 가치를 동시에 더할 전망이다.
용인에서 성장한 이재형의 도전이 용인FC의 첫 시즌 구상 속에서 어떤 이야기를 써 내려갈지 주목된다.
