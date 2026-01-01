[오피셜]"승격 역사 쓰는 시즌 만들겠다" 서울 이랜드, '핵심 미드필더…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 팀 내 '핵심 미드필더' 박창환과 2028년까지 3년 재계약을 체결했다.
2023년 서울 이랜드로 이적한 뒤에는 팀과 함께 꾸준한 성장세를 이어왔다. 이적 첫해 22경기에 출전했고 2024년 32경기에 나서 1도움을 기록하며 입지를 다졌다.
특히 치열한 플레이오프 순위 싸움이 한창이던 36라운드 충남아산전에서는 프로 첫 멀티골을 기록하며 팀의 4대1 대승을 이끌었고 데뷔 첫 라운드 MVP에 선정되는 영광을 안았다.
서울 이랜드는 박창환과 1년의 계약 기간이 남아있었음에도 불구하고 구단과 선수 간의 두터운 신뢰를 바탕으로 2028년까지 3년을 추가 연장하는 데 합의했다.
박창환은 "구단에서 큰 신뢰를 보내주시고 좋은 제안을 해주셔서 고민 없이 재계약을 선택할 수 있었다. 계약을 연장한 만큼 내년 승격이라는 목표에 대한 책임감도 더 커졌다. 지난해 얻은 것들을 바탕으로 올해 새로운 역사를 쓰는 시즌을 만들겠다"며 각오를 다졌다.
한편, 서울 이랜드는 2일 선수단 소집을 시작으로 6일 태국 방콕으로 전지훈련을 떠나 승격을 향한 새 시즌 준비에 본격 돌입할 예정이다.
