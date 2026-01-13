'그 마음을 알겠다' 해설하다 열받은 이영표, '졸전+어부지리 8강' 이민성호에 쓴소리 "두 살 어린 우즈벡 상대로 우리 선수들의 태도 이해 안 된다"

[스포츠조선 노주환 기자"두살 어린 선수들을 상대로 (우리 선수들이 보여준) 태도가 이해가 안 된다."
국가대표 수비수 출신 이영표 축구해설위원이 2026년 AFC U-23 아시안컵에 참가한 후배 국가 대표 선수들의 플레이에 대해 회된 질책을 쏟아냈다. KBS TV 생중계에 참여한 그는 13일 우즈베키스탄과의 조별리그 마지막 경기에서 졸전 끝에 0대2로 완패한 리틀 태극전사들이 보여준 태도와 퍼포먼스에 큰 아쉬움을 보였다. 이영표 해설위원은 같은 조의 이란이 레바논에 지면서 우즈벡에 지고도 어부지리로 조 2위로 조별리그를 통과한 우리 선수들을 칭찬할 수 없었다.
사진제공=대한축구협회
이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 이날 사우디아라비아 리야드 프린스 파이샬 빈 파드 스타디움에서 벌어진 AFC U-23 아시안컵 조별리그 C조 3차전서 0대2로 졌다. U-21 선수들로 나선 우즈벡에 평균 두살이 많은 우리 대표 선수들은 한마디로 무기력했다. 개인기량, 조직력, 골결정력 그 어느 하나 우즈벡에 앞서지 못했다. 이 한 경기만 놓고 보면 정말 한국 축구의 미래가 걱정될 정도였다.
비기기만 해도 자력으로 8강이 가능했던 한국은 완패를 당하고도 8강에 올랐다. 같은 시각 열린 같은 조 경기에서 레바논이 이란을 1대0으로 잡으며 기사회생했다. 1승1무1패가 된 한국은 승점 4점으로 레바논(승점 3·1승2패)을 따돌리고 2위로 조별리그를 통과했다. 우즈벡은 승점 7점으로 조 1위, 이란은 승점 2점으로 최하위에 머물렀다.
사진제공=대한축구협회
0-0으로 전반전을 마친 한국은 후반에 2골을 얻어맞고 고개를 숙였다. 후반 3분 카리모프에게 중거리 결승골을 내줬고, 후반 25분 사이드누루라에프에게 쐐기골을 맞았다. 이민성 감독은 실점 이후 적극적으로 교체 선수를 투입했지만 넘어간 경기 주도권을 가져오지 못했다. 우리 선수들은 조급하기만 했지 조직적으로 움직이지도 못했고, 날카로움도 투지도 부족했다. 기세가 오른 우즈벡 선수들의 강한 전방 압박에 당황하면서 실수가 잦았다. 또 우즈벡의 두터운 수비벽을 뚫어내기에는 개인기도 조직적인 패스 연계도 부족했다.
이영표 해설위원은 해설 도중 "지고 있는 상황에서 우리 선수들의 태도가 이해가 안 된다. 상대는 두 살 어린 선수들이다. 실점 이후 (우리에게) 능동적인 움직임도 열정도 전달되지 않았다"고 평가했다. 만회골을 뽑아야 하는 상황에서 볼을 소유하지 않은 우리 선수들이 조직적으로 기민하게 움직이지 않았다. 투지나 몸싸움에서도 상대에 뒤처졌다. 기대 이하의 경기 내용에 마음이 답답했던 이영표 위원은 애써 감정 표현을 자제하는 듯했다.
이민성 감독 사진제공=대한축구협회
이민성호는 18일 D조 1위(미정, 중국 호주 이라크 태국 중 하나)와 8강전을 치른다. 한국은 이번 대회에서 4강 이상의 성적을 노린다. 2020년 대회에서 우승을 차지한 한국은 지난 두 번의 대회에서는 모두 8강에 머물렀다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com