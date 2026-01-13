'역대 최강→평균 19.4세' 일본은 활짝 웃고 있다, '토너먼트 턱걸이 진출' 한국 2위에..."4강에서 한-일전 실현 임박" 기대 폭발

일본의 게키사카는 13일 '한국이 우즈베키스탄에 패하고 2위로 조별리그를 통과했다. 준결승에서 한-일전 가능성이 있다'고 보도했다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 13일(한국시각) 사우디아라비아 리야드에 위치한 프린스 파이샬 빈 파드 스타디움에서 우즈베키스탄과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 3차전에서 0대2로 패했다.
사진=대한축구협회
한국은 상대 우즈벡이 U-21 수준의 선수들로 나섰음에도 무기력했다. 전반 좋은 기회들을 연거푸 놓쳤으며, 후반에는 3분 만에 카리모프에게 선제골을 허용하며 흔들렸다. 후반 24분에는 사이드누룰라예프의 강력한 왼발 슛이 다시 한번 한국의 골망을 흔들었다. 한국은 단 한 골도 만회하지 못하며 패배했다. 다행히 3위 자리를 노리던 이란이 레바논에 패하며 한국은 2위 자리를 지켰다. 무승부만 거둬도 자력 진출이 가능했던 상황에서 패배를 당한 것이 큰 오점이었다.
한국이 C조 2위로 8강에 진출하면서 많은 예측이 달라지게 됐다. 이를 가장 주목한 국가는 일본이다. 게키사카는 '한국은 자력 진출을 놓쳤고, 다른 경기장의 결과를 받아 8강에 진출했다. 일본은 B조 선두 통과 예정이며, 준결승 상대 요르단을 꺾으면, C조 2위에 올라선 한국과 한-일전이 성사될 가능성이 있다'고 설명했다.
사진=트위터 캡처
한국에는 일본과의 만남이 결승으로 향하는 여정에 가장 큰 위협일 수밖에 없다. 오이와 고 감독이 이끌고 있는 일본 U-23 대표팀은 조별리그 2경기에서 8골을 터트리는 압도적 경기력을 선보이며 B조 1위에 올랐다. 더 놀라운 점은 선수 구성이다. 2028년 LA 올림픽을 바라보고 사실상 21세 이하 선수들로 명단을 구성했다. 유럽파도 대부분 제외했다. 벨기에 베버런에서 활약 중인 미치와키 유타카가 유일한 해외파 선수다. J리그에서 활약 중인 선수들로 자리를 채웠다. 그럼에도 뛰어난 경기력까지 챙겼다.
다만 한국으로서는 당장 8강부터 난관이 될 수 있다. 한국은 8강 상대로 D조 선두인 중국을 만날 가능성이 유력한 상황이다. 중국의 전력 자체는 한국보다 떨어지는 것이 사실이지만, 우즈벡과의 경기에서 보여준 경기력을 고려하면 중국과의 경기도 승리를 낙관하긴 어렵다. 중국을 상대로 제대로 경기력을 선보이지 못한다면 더 큰 비판이 쏟아질 수 있다.
아시안컵 조별리그 탈락 위기를 겨우 면한 이민성호, 토너먼트에서 경기력 반등은 선택이 아닌 필수일 전망이다.