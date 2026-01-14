英 단독 주장! 포체티노 토트넘 감독 선임 "팬들 마음 돌려놓을 확실한 기회"…선수들과 불화→프랭크 전격 경질 초읽기

기사입력 2026-01-14 05:40


英 단독 주장! 포체티노 토트넘 감독 선임 "팬들 마음 돌려놓을 확실한 …
사진=잉글랜드 프리미어리그(EPL)

[스포츠조선 강우진 기자토마스 프랭크 토트넘 감독에 대한 팬들의 불만이 커질 때마다 언급되는 감독이 있다. 바로 마우리시오 포체티노 감독이다. 어김없이 프랭크 감독의 경질 요구가 거세지는 가운데 포체티노 감독이 극적으로 토트넘에 복귀할 수 있다는 주장이 나온다.

영국 풋볼인사이더는 13일(한국시각) '프랭크 감독 경질 요구가 커지는 가운데, 포체티노가 토트넘 홋스퍼로 극적인 복귀를 할 수 있다는 전망이 나왔다'라고 보도했다.


英 단독 주장! 포체티노 토트넘 감독 선임 "팬들 마음 돌려놓을 확실한 …
AFP 연합뉴스
믹 브라운 전 토트넘 스카우트는 매체와의 단독 인터뷰에서 구단이 토트넘이 팬들의 불만을 누그러뜨리려 포체티노와의 재결합을 고려할 것이라고 밝혔다. 포체티노는 올여름 열릴 북중미 월드컵에서 미국 남자 축구 대표팀을 이끌 예정이다. 대회 종료 이후에는 자유로워질 가능성이 있다고 한다.

프랭크 감독의 토트넘은 최근 FA컵 3라운드에서 탈락했다. 여기에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 성적까지 부진하면서 팬들의 좌절감은 커지고 있다. 토트넘 팬들은 오랫동안 포체티노의 복귀를 요구해 왔으며, 그는 팀을 떠난 지 6년이 지난 지금도 여전히 팬들의 사랑을 받고 있다.

만약 프랭크 감독이 경질된다면 포체티노는 차기 사령탑 후보 명단의 최상단에 오를 것으로 예상된다.

믹 브라운은 "이건 토트넘이 분명히 고려할 사안이다. 포체티노는 팬들이 가장 사랑하는 인물이고, 비록 끝은 좋지 않았지만, 그가 이곳에서 해낸 일 때문에 여전히 존경받고 있다"라고 주장했다.


英 단독 주장! 포체티노 토트넘 감독 선임 "팬들 마음 돌려놓을 확실한 …
로이터 연합뉴스
그는 "최근 팬들은 전혀 만족하지 못하고 있다. 엔제 포스테코글루 시절에도 불만이 있었고, 지금의 프랭크 체제에서도 마찬가지"라며 "포체티노를 다시 데려오는 건 팬들의 마음을 단번에 되돌릴 수 있는 확실한 방법"이라고 전했다.

또 그는 "월드컵 이후 그가 자유로워진다면, 다시 클럽 감독으로 돌아가고 싶어 할 수도 있고, 토트넘이 그 선택을 하는 것은 충분히 합리적"이라며 "프랭크를 향한 압박은 계속 커지고 있다. 성적, 팬들의 반발 등으로 점점 더 버티기 어려운 상황이다. 과연 그에게 시간이 주어질까?"라고 했다.


브라운은 토트넘의 주요 선수들이 감독을 위해 뛰지 않고 있다고도 지적했다. 이러한 점이 프랭크 감독의 입지를 더욱 어렵게 만들고 있다는 의견이다. 여러 핵심 선수가 프랭크 체제의 새로운 전술 스타일을 이해하지 못하면서 경기력에 대한 우려가 나오고 있다고도 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'76세' 최백호, '핼쑥' 안타까운 근황 "폐질환 투병, 15kg 빠지고 무대서 피 나와" ('데이앤나잇')

2.

조혜련, '유방암 투병' 박미선 현재 상태에..."통화했는데 너무 좋아졌다"

3.

민희진, 연남동 이어 용산 아파트까지…부동산 가압류 두 번째

4.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

5.

박나래 전 매니저, 한국 떠나 갑자기 미국行…1차 경찰 조사는 완료[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

롯데 SON 어게인? → "접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

3.

"야구 그만두려 했다" 손목 골절상→방출의 아픔, 시카고 컵스 차림으로 참가한 트라이아웃...92홈런이 커리어 끝이 아니다[현장인터뷰]

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

롯데 SON 어게인? → "접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

3.

"야구 그만두려 했다" 손목 골절상→방출의 아픔, 시카고 컵스 차림으로 참가한 트라이아웃...92홈런이 커리어 끝이 아니다[현장인터뷰]

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.