설마 이승우 뛰어넘나, 日 12살 역대급 유망주 탄생...'54골 대폭발' 일본 메시, 바르사 에이스 등극

스페인 스포르트는 13일(한국시각) '칸 부셰레스 13세 이하(U-13) 팀이 바르셀로나 U-12를 상대로 맞서고 있다. 원정팀의 더 뛰어난 피지컬이 차이를 만들어낼 요소처럼 보였다. 부셰레스는 바르셀로나 유망주들을 상대로 강한 압박을 가하며 상대 진영에서 경기를 펼쳤다. 바르셀로나가 거의 자신의 경기 스타일을 구현하지 못하던 상황에서, 신타 니시야마의 두 차례 번뜩이는 플레이가 두 골로 이어지며 경기는 바르셀로나 쪽으로 기울었다. 바르셀로나의 왼쪽 윙어는 어린 선수들의 경기가 어려워지던 흐름을 완전히 바꿔 놓았다'며 일본 유망주인 니시야마를 소개했다.
니시야마는 2014년의 어린 유망주다. 스포르트에 따르면 니시야마는 일본 도쿄에서 태어났다. 축구 유망주로 엄청난 두각을 나타낸 니시야마는 스페인에서 꿈을 펼치기 위해서 3년 전 바르셀로나로 이주했다. 바르셀로나에 곧바로 입단한 건 아니었다. 개인 훈련을 가르치는 학원에서 공부하기 시작한 니시야마는 이후에 담이라는 구단으로 이적했다. 그곳에서 니시야마는 또래들과는 차원이 다른 득점력을 선보였다.
매체는 '2024년 여름, 그는 담에서 54골을 기록한 뒤 바르셀로나의 주목을 받았다. 조르디 페레스 감독이 이끈 바르셀로나 U-11에서 데뷔 시즌에 20골을 넣었다. 이번 시즌, 이 일본인 신동은 폴 콤베예 감독이 이끄는 U-12 팀에서 뛰고 있다'고 설명했다.
니시야마는 제2의 라민 야말급 재능이라고 불리는 데스티니 코시소에 버금가는 평가를 받고 있을 정도로 라 마시아에서도 엄청난 기대를 받고 있다. 스포르트는 니시야마가 현재 바르셀로나 핵심 선수인 하피냐와 유사하다고 평가했다. 매체는 '11인제 축구로 전환한 뒤 니시야마의 역할은 하피냐와 유사하다. 니시야마가 등장하는 순간, 왼쪽 측면은 언제 폭발해도 이상하지 않은 화산이 된다. 그는 현재까지 치러진 리그 14경기에서 6골과 수많은 어시스트를 기록하고 있다'며 칭찬을 거듭했다.
마지막으로 스포르트는 '불과 11세의 이 일본 소년은 폭발적인 왼발을 지니고 있다. 니시야마의 왼발은 정확한 대포와 같아, 상대 수비수들은 그의 크로스와 슈팅을 막아내지 못하고 무력해진다. 니시야마는 언제 연계 플레이를 해야 하고, 언제 자신의 강력한 왼발을 활용해야 하는지에 대해 점점 더 잘 배워가고 있다. 현재 돌파력이 뛰어난 왼쪽 윙어로, 앞으로 더 성장하며 연령대를 끌어올려야 한다. 그의 특성상 공격적인 풀백으로 전향할 가능성도 배제할 수 없다. 라커룸에서는 팀에 활력을 더하고 동료애가 뛰어난 선수로 높은 평가를 받고 있다'고 덧붙였다.
니시야마는 21세기 최초로 바르셀로나 1군에 데뷔한 아시아 유망주가 될 수 있을까. 이승우와 백승호 이상의 평가를 받아야 한다. 이승우와 백승호도 어린 시절 바르셀로나에서 역대급 유망주라는 평가를 받았다. 특히나 메시처럼 폭발력을 가진 이승우의 재능은 더욱 높은 평가됐다. 국내에서도 기대하는 팬들이 많았다. 하지만 유망주 관련 규정 징계로 이승우와 백승호는 출전 정지 징계를 받으면서 선수 커리어가 꼬였다. 결국 바르셀로나 1군 데뷔에 실패했다. 니시야마가 지금과 같은 성장세로 몇 년을 보낸다면 바르셀로나 데뷔도 충분히 가능할 것이다.