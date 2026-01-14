"역사상 전례 없는 기록" '김상식 매직' 베트남, 韓 감독 오면 인생 역전! "동남아시아 대표팀 역대 최초 달성"

베트남의 베트남플러스는 13일(한국시각) '김상식 감독이 베트남 축구 역사상 전례 없는 기록을 세웠다'고 보도했다.
김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23(23세 이하) 대표팀은 13일 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 A조 3차전에서 개최국 사우디를 1대0으로 승리했다.
사진=트위터 캡처
이변의 주인공이었다. 강호로 평가받지 않은 베트남을 이끌고 A조에서 3전 전승이라는 성적을 거두며 8강에 안착했다. 김 감독은 경기 후 "쉽지 않은 사우디와의 경기였지만, 베트남 선수들이 최선을 다했기에 승리할 수 있었다. 조 1위로 8강에 올랐다. 선수들과 팬 여러분들에게 축하와 감사를 전하고 싶다"고 했다.
베트남은 이날 경기에서 김 감독의 용병술이 돋보였다. 2차전과 달리 사우디를 상대로 일부 핵심 선수들을 선발 제외하는 파격적인 결정이 있었지만, 그럼에도 단단한 수비를 바탕으로 사우디의 공세를 이겨냈다. 이후 후반 19분 터진 극적인 결승골에 힘입어 승리했다. 완벽한 전술의 승리였다.
베트남 언론의 칭찬도 쏟아졌다. 베트남플러스는 '동남아시아 축구 역사에 여러 이정표를 세우고 있다. 이번 승리로 베트남은 U-23 아시안컵 조별리그에서 전승을 거둔 최초의 동남아시아 국가가 됐다. 김상식 감독과 베트남은 8강에서 새로운 기록 경신에 도전할 기회도 맞이할 것이다'고 했다.
사진=트위터 캡처
김 감독은 베트남 부임 이후 꾸준히 좋은 평가를 받고 있다. 박항서 감독이 물러난 뒤 일본 대표팀을 맡았던 필립 트루시에에게 지휘봉을 넘겼던 베트남은 이른 시점에 결별을 결정했다. 이후 김상식 감독을 데려왔다. 전북을 떠난 후 공백기가 있었던 김 감독에 대한 우려가 있었지만, 우승을 통해 우려는 환호로 바꿨다. 김 감독은 지난 2025년 1월 당시 2024 동남아시아축구연맹(AFF) 미쓰비시컵에서 박항서 감독 이후 7년 만에 베트남을 우승으로 이끌며 엄청난 찬사를 받았다. 부임 6개월 만에 트로피를 차지하며 성공적인 베트남 대표팀 생활을 시작했다.
지난해 8월에는 2025 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십 우승을 차지해 아시안컵에 대한 기대감을 높였다. 당시 베트남은 결승에서 라이벌인 인도네시아를 1대0으로 꺾었다. 이후 베트남 언론은 '김상식 감독이 동남아 축구 역사를 썼다'고 칭찬하기도 했다. 이번 대회 성과로 평가는 한층 더 높아질 전망이다.
사진=AFC
한편 전승으로 8강에 오른 베트남은 A조 1위까지 차지하며, 까다로운 상대인 일본과의 맞대결도 피했다. 오이와 고 감독이 이끌고 있는 일본 U-23 대표팀은 조별리그 2경기에서 8골을 터트리는 압도적 경기력을 선보이며 B조 1위에 올랐다. 베트남의 상승세가 이번 아시안컵에서 어디까지 이어질지도 귀추가 주목된다.