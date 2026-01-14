"이민성호와 너무 달라" '골골골골골→골골골→골골' 10득-0실 日, U-23 아시안컵 조 1위 8강 확정..로테이션 1.5군도 완벽했다

일본 축구 대표팀이 2026년 AFC U-23 아시안컵 조별리그를 무결점에 가까운 경기력으로 통과했다. 3연승에 10골-무실점을 기록, 조 1위로 8강에 올랐다.
일본은 14일(한국시각) 사우디 제다 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 벌어진 카타르와의 이 대회 조별리그 B조 마지막 3차전서 2대0 승리, 3연승을 기록했다. 이로써 일본은 승점 9점으로 조 1위를 확정, 8강에 합류했다. 이날 시리아와의 1대1로 비긴 아랍에미리트가 승점 4점으로 조 2위로 조별리그를 통과했다. 승점은 같았지만 골득실차에서 3골 밀린 시리아는 조별리그 통과에 실패했다.
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
일본의 이번 대회 8강 상대는 A조 2위 요르단으로 정해졌다. '김상식 매직'으로 A조 1위로 8강에 오른 베트남은 아랍에미리트와 4강 진출을 다투게 됐다.
일본은 이날 카타르를 맞아 전반 후루야가 선제 결승골을, 후반엔 사토가 쐐기골을 터트렸다. 전반 30분 후루야는 고이즈미가 올린 크로스를 머리로 박아 기선을 제압했다. 조커로 들어간 사토는 1-0으로 앞선 후반 35분에 오른발 슛으로 카타르 골망을 흔들었다.
디펜딩 챔피언 일본은 이번 조별리그에서 최강의 경기력을 보였다. 강력한 우승 후보의 모습이다. 첫 경기서 시리아를 5대0, 두번째 아랍에미리트를 3대0 그리고 카타르를 2대0으로 눌렀다. 3경기서 총 10골을 터트렸고, 실점은 없었다.
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
일본 오이와 고 감독은 8강전을 위해 주전급 선수들의 체력 안배까지 해줬다. 지난 아랍에미리트전 베스트11 선수 중 3명 만 카타르 상대로 선발 출전시켰다. 주전 오제키, 이시바시, 이치하라 등은 벤치에서 휴식을 취했다. 일본은 로테이션을 가동하고도 완벽한 결과를 냈다. 우즈베키스탄전에서 졸전 끝에 0대2로 패했지만 레바논이 이란을 잡아주면서 1승1패1무 C조 2위로 간신히 조별리그를 통과한 한국과는 큰 대조를 이뤘다.