"한국 축구는 품에 안을 수 있나" 월드컵 진품 트로피, 4년 만에 대한민국 찾는다…'승리의 기운' 교감

[스포츠조선 김성원 기자'월드컵의 해'다. '진품' 월드컵 우승 트로피가 대한민국을 찾는다.
미국, 캐나다, 멕시코가 공동 개최하는 2026년 북중미월드컵은 6월 개막된다. 북중미월드컵 우승국에게 실제로 수여되는 '오리지널' 트로피가 16일 코카-콜라 특별 전세기를 타고 대한민국을 방문한다.
코카-콜라는 "국제축구연맹(FIFA) 월드컵 트로피 투어의 일환으로 진행되는 이번 행사를 통해 국내 팬들에게 월드컵의 상징인 트로피를 눈앞에서 만나볼 수 있는 특별한 기회를 제공한다. 월드컵 향한 승리의 기운을 함께 나눌 예정"이라고 밝혔다.
월드컵 트로피의 방한은 2022년 카타르 대회 이후 4년 만이다. 홍명보호는 지난해 11회 연속 본선 진출이라는 대기록을 달성했다. 승리의 상징인 월드컵 트로피의 대한민국 방문은 국내 팬들에게 더 특별한 의미를 선사할 예정이다.
코카-콜라는 FIFA 월드컵의 공식 후원사다. 월드컵 트로피 투어 독점적 권리를 보유하고 있다. 2006년 독일월드컵 트로피 투어부터 전 세계 축구 팬들을 만나고 있다. 올해로 20주년을 맞아 6회째 진행되는 이번 행사는 사상 최대 규모로 진행되고 있다.
로이터 연합뉴스
AFP 연합뉴스
월드컵 트로피 투어는 1월 3일 사우디아라비아를 시작으로 대한민국을 포함해 150여 일간 전 세계 30개 FIFA 회원국, 75개 지역을 순회한다. 월드컵 트로피는 16일 코카-콜라 특별 전세기를 통해 입국한 후, 같은 날 진행되는 미디어 공개 행사에서 대중에 처음으로 공개될 예정이다. 17일에는 CGV용산아이파크몰에서 직접 만나볼 수 있는 소비자 체험 행사가 열린다.
한국 코카-콜라는 월드컵이 열릴 때마다 축구 팬들과 함께 대한민국 축구 국가대표팀을 응원해왔다. 1998년 '777 응원단'을 통해 첫 원정 응원단을 선보였고, 2002년 한-일월드컵에서는 2331명의 '777 응원단'을 모집해 한국전 3경기를 현장에서 함께 응원했다.
2006년에도 '999 붉은 원정대'를 독일로 파견하며 태극전사를 향한 응원에 앞장섰다. 국내 팬들과 현장의 열기와 감동의 순간을 함께 나누며 한국 축구의 역사를 함께 써 내려왔다. 월드컵 트로피 투어도 2006년을 시작으로 2010년, 2014년, 2022년까지 꾸준히 진행해왔다. 이번이 다섯 번째다.
코카-콜라 관계자는 "코카-콜라는 오랜 시간 FIFA 월드컵 현장에서 국내 팬들과 함께 호흡하며 한국 축구에 진심을 갖고 응원해왔다"며 "이번 행사를 통해 오리지널 FIFA 월드컵 트로피가 가진 승리의 기운을 국내 팬들과 함께 나눌 수 있는 특별한 기회가 되길 기대한다"고 말했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com