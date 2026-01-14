최악의 실수! '클럽의 전설' 손흥민+유로파 영웅 매각 '치명적이다'…겨울 이적시장 양날개 장착 절실 "강등에 가깝다"
|사진=101 그레이트 골스
[스포츠조선 강우진 기자손흥민에 이어 브레넌 존슨까지 잃은 토트넘의 선택에 대한 비판이 나오고 있다. 이러한 선택이 오히려 양쪽 측면 공격을 약하게 하고 있다는 지적이다.
영국 홋스퍼 HQ는 14일(한국시각) '토트넘 홋스퍼는 최근 몇 달 동안 스쿼드 자리를 확보하고 자금을 마련하기 위해 의미 있는 매각을 추진해 왔지만, 그 과정에서 쉽지 않은 결정들을 내려야 했다'라며 '클럽의 전설 손흥민은 MLS 이적을 통해 구단과 상호 합의 하에 결별했다'라고 전했다. 이어 '하지만 토트넘은 그의 후계자를 찾지 않았다'라고 덧붙였다.
토트넘에는 마티스 텔과 윌슨 오도베르라는 뛰어난 젊은 공격수들이 있지만, 토마스 프랭크 감독은 이들을 제대로 활용하지 못하고 있어 답답함을 더하고 있다. 결국 토트넘은 손흥민이라는 대체 불가능한 아이콘을 부분적으로라도 대신할 수 있는 자원을 영입해야 했다.
|더선
매체는 '아데몰라 루크먼과 같은 경험 많고 검증된 스타조차 영입하지 않으면서 왼쪽 측면 공격을 궁지로 몰아넣었다'라며 '그 결과, 토트넘은 현재 1월 이적시장에서 왼쪽 윙어를 절실히 필요로 하는 상황에 놓였다'라고 주장했다.
토트넘은 오른쪽 윙어 브레넌 존슨까지 매각했다. 결과적으로 양쪽 날개가 모두 빈약해진 상태다.
|사진=토트넘
홋스퍼 HQ는 '토트넘이 손흥민을 MLS로 보낸 것보다도 이번 겨울 브레넌 존슨을 매각한 결정이 더 타당했을지 모른다'라면서도 '유로파리그의 영웅을 크리스털 팰리스로 보낸 것은 토트넘을 오른쪽 측면까지 약하게 만들었다'라고 주장했다.
사실 단기적으로 보면, 토트넘은 왼쪽보다 오른쪽에서 더 큰 문제에 직면해 있다. 왼쪽에는 오도베르와 텔이 있지만, 모하메드 쿠두스가 데얀 쿨루셉스키와 함께 부상자 명단에 오르며 수개월 결장이 확정된 상황이다. 오도베르가 한 달가량 오른쪽 측면으로 이동해야 한다.
겨울 이적시장을 맞은 토트넘은 이제 양쪽 윙어 모두를 보강해야 한다. 오스카 보브나 마그네스 아클리우슈 같은 이름들이 거론되고 있다. 손흥민 매각 이후의 실수를 되돌아보면, 토트넘은 오른쪽 측면 포지션에서도 같은 실수를 반복할 여유가 없다.
|사진=브레넌 존슨 SNS
매체는 '중원 보강과 더불어 이번 겨울 이적시장에서 두 명의 윙어를 영입하지 못할 경우 발생할 위험성은 더욱 크다'라며 '토트넘은 현재 상위 4위 경쟁보다 강등권 싸움에 더 가까운 위치에 놓여 있기 때문'이라고 했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
