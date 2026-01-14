'공격 다졌으니, 후방도 탄탄하게' 부산, 만능 수비수 김진혁 임대 영입

기사입력 2026-01-14 14:21


[스포츠조선 최만식 기자 부산 아이파크, 대구FC에서 수비수 김진혁을 임대 영입했다.

부산 구단은 14일 "수비를 강화하기 위해 김진혁을 임대 영입했다"면서 "김진혁은 뛰어난 신체 조건을 바탕으로 제공권 장악과 몸싸움 능력이 탁월하고, 많은 활동량과 적극적인 플레이가 강점인 선수"라고 설명했다.

김진혁은 공격수와 수비수를 모두 소화할 수 있는 멀티 플레이어인 점도 특징이다. 현재는 수비수로 주로 출전하지만, 공격수로 뛰었던 경험은 팀이 필요할 때 공격 가담 역할도 해줄 수 있다는 점에서 팀에 이점이 된다.

또한 강력한 킥력을 보유하고 있어 공격 상황에서 번뜩이는 중거리 슈팅을 보여주기도 하며, 후방 빌드업의 기점 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 것도 장점이다.

2015년 대구에 입단하며 프로 생활을 시작한 김진혁은 상무 시절을 제외하고, 줄곧 대구에서만 활약했다. K리그 통산 246경기 20골-5도움을 기록한 베테랑 김진혁은 팀의 주장을 맡아 리더십을 발휘하는 등 경기장 안팎에서 핵심적인 역할을 수행해왔다. 이러한 경험을 바탕으로 김진혁이 부산의 수비진에 안정감을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김진혁은 입단 소감으로 "첫 이적이다 보니 기대도 되고 설레기도 한다. 팀이 목표로 하는 승격을 위해 올 한해 정말 처절하게 싸워서 팀 목표와 개인적인 목표를 모두 이룰 수 있는 한해를 보내고 싶다"고 밝혔다.

최원권 수석코치와 이용발 GK코치와의 재회에 대해서도 "대구가 아닌 다른 팀에서 뵙게 돼서 어떨까 하는 기대감도 있다"며 "저를 필요로 해서 찾아주신 만큼 부담감도 있지만, 올해 함께 재밌게 잘 해보고 싶다"라고 말했다.

김진혁은 부산의 해외 전지훈련지인 태국 치앙마이에 곧바로 합류해 본격적인 2026시즌을 준비한다.

앞서 부산 구단은 브라질 공격수 크리스찬과 베테랑 미드필더 김민혁을 영입한 바 있다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

