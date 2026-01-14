'1부 승격' 인천 유나이티드, 2026시즌 시즌권·예매권북 16일 출시

[스포츠조선 윤진만 기자인천 유나이티드(대표이사 조건도)가 2026시즌 시즌권, 예매권북 판매를 시작한다.
인천은 오는 16일 오후 2시부터 구단 공식 홈페이지를 통해 2026시즌 시즌권, 예매권북을 판매한다고 14일 밝혔다.
시즌권과 예매권북은 팬들이 자신의 관람 성향에 맞게 선택할 수 있는 상품이다. 먼저 시즌권은 한 시즌 동안 인천의 K리그 및 코리아컵 모든 홈경기를 단 한 번의 예매로 관람할 수 있는 상품이다. 1년간 동일한 좌석을 점유하여 관람할 수 있으며, 시즌권 1매로 1경기 1인 입장이 가능하다. 시즌권 구매자에게는 시즌권 카드, 랜야드, 그리고 카드홀더가 제공된다.
사진제공=인천 유나이티드
일반 입장권 가격 대비 10~20% 저렴한 예매권 10매로 구성되어 있는 예매권북은 매경기 직접 원하는 구역의 좌석을 예매할 수 있으며, 여러 장의 예매권을 1경기에 사용할 수 있다는 장점도 있다. 예매권북은 1인당 2권까지 구매할 수 있다. 예매권북을 사용 시 더 저렴한 가격대의 구역은 물론 더 금액이 높은 등급의 구역도 예매가 가능하다. 단, 더 높은 등급의 좌석 예매 시 차액을 결제해야 한다.
한편, 멤버십은 2월 중 판매 오픈할 예정이다. 시즌권과 예매권북의 세부 판매가격 등 더 자세한 내용은 구단 홈페이지와 티켓링크를 통해 확인할 수 있으며, 구단 마케팅팀 유선 혹은 구단 홈페이지 채널톡 채팅 문의, 티켓링크 콜센터 유선 문의를 통해 확인할 수 있다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com