"제주 SK의 성공작 '올팬존' 확장한다" 2026시즌 입장권 정책 발표 및 SEASON PASS 공개

[스포츠조선 윤진만 기자제주SK가 2026시즌 입장권과 SEASON PASS(시즌권) 혜택을 공개했다.
입장권 판매는 2026시즌에도 전좌석 지정석으로 운영한다. 관련 운영 매뉴얼도 전년과 동일하다. 변화도 있다. K리그 최초 중립석 '올팬존(All-Fan Zone)'의 성공적 운영에 따라 구역을 확장하기로 했다. 2025시즌 5구역에서 2026시즌 7구역으로 증설해 누구나 축구를 편하게 관람할 수 있는 '포용적 공간'을 더 많이 확보했다.(E6, E15 추가)
가격은 E, N, S석은 동결됐다. W석, W프론트석, W테이블석은 가격이 인상됐다.(성인·청소년 +2,000원, 초등·미취학 +1,000원) 특화 좌석도 신설됐다. 라운지 테이블석이 2인 10만원에 판매되며 케이터링 라운지 이용이 가능하다. 2026시즌 중 스카이박스도 판매될 예정이다.
SEASON PASS(시즌권)은 가성비(가격 대비 성능)와 가심비(가격 대비 만족)를 모두 사로잡았다. 단일 경기권 기준 평균 약 18% 할인 혜택뿐만 아니라 경기별 예매의 번거로움을 해소하고, 게이트별 시즌패스 전용 입장라인을 통해 직관의 편의성까지 높였다. 머플러, 뱃지, 실물 카드, 랜야드, 달력 제공 등 시즌패스 한정 MD도 제공한다. 또한 시즌패스 구매 한정으로 오픈 트레이닝 1회도 진행할 예정이다.
판매 좌석도 전년 대비 구역을 확장했다. 2025시즌 N석(일반/스탠딩), W프론트석, W테이블석에서 2026시즌 E석, W석을 추가했다. 일반석은 가격이 동결됐다. W석 이상 구역은 단일입장권 가격 인상에 따른 시즌패스 가격이 소폭 상승될 예정이다. 시즌패스 판매는 15일 오후 2시부터 22일 오후 6시까지 구단 홈페이지와 앱을 통해 구매 가능하다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com