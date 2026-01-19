'헹크 보다 빠르게 움직였다' 스카이스포츠 보도, 스페인→잉글랜드 이동한 전진우.. 3부 강등 위기 처한 옥스포드 이적 임박

기사입력 2026-01-19 09:59


'헹크 보다 빠르게 움직였다' 스카이스포츠 보도, 스페인→잉글랜드 이동한…
전진우 사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 노주환 기자'옥스포드 유나이티드가 한국 국가대표 윙어 전진우(27·전북 현대) 영입에 근접했다.'

영국 매체 스카이스포츠가 전북 현대 공격수 전진우의 잉글랜드 챔피언십(2부) 옥스포드 유나이티드 이적이 임박했다고 19일(한국시각) 보도했다. 전진우는 이번 겨울 이적시장에서 옥스포드 뿐 아니라 벨기에 헹크 등으로부터 관심을 받아왔다. 지난해 여름 이적시장에선 웨스트브롬위치가 그에게 러브콜을 보내기도 했지만 움직이지 않았다. 스카이스포츠는 옥스포드가 다른 클럽 보다 먼저 움직였고, 전북 현대과 합의에 도달했다는 것이다.

전진우는 2025시즌 K리그1에서 인상적인 활약을 보였다. 특히 전반기에 높은 골결정력을 보였고, 시즌을 16골-2도움(36경기 출전) 커리어 하이 기록으로 마쳤다. 또 홍명보 감독의 부름을 받고 A대표팀에도 차출돼 2경기를 치르기도 했다.


'헹크 보다 빠르게 움직였다' 스카이스포츠 보도, 스페인→잉글랜드 이동한…
전진우 사진제공=한국프로축구연맹
전진우는 이달초 전북 현대 선수단과 함께 동계 전지훈련지인 스페인 마르베야로 떠났다. 이후 전북과 옥스포드의 이적료 협상이 마무리되면서 개인 합의와 메디컬 테스트, 취업 비자 발급 등을 완료하기 위해 영국 옥스포드로 이동한 것으로 알려졌다. 몸상태에서 결정적인 문제가 발생하지 않는다면 양 구단에서 오피셜 발표가 임박했다.

매탄중-매탄고, 수원 삼성 유스 출신인 전진우는 2018년 수원에서 프로 데뷔했다. 상주 상무(현 김천 상무)를 통해 군 복무를 마쳤고, 2024년 여름 이적시장을 통해 전북으로 유니폼을 갈아입었다. 그는 2022년 1월 기존 전세진에서 전진우로 개명한 사실을 공개하기도 했다. 프로 데뷔 이후 잦은 부상과 슬럼프로 인해 힘든 시간을 보냈고, 새로운 마음가짐으로 축구에 전념하기 위해 개명했다고 밝혔다.


'헹크 보다 빠르게 움직였다' 스카이스포츠 보도, 스페인→잉글랜드 이동한…
전진우 사진제공=한국프로축구연맹
이번 시즌 중간에 개리 로슌 감독을 경질하고 지난 9일 새롭게 맷 블룸필드에게 지휘봉을 맡긴 옥스포드는 현재 다급한 상황이다. 2부 리그에서 19일 현재 23위(총 24팀)로 강등 위험 지역에 있다. 승점 23점으로 강등을 피할 수 있는 마지노선인 21위 포츠머스(승점 28) 보다 승점 5점이 부족하다. 옥스포드는 이번 시즌 리그 26경기에서 25득점-35실점을 기록 중이다. 한마디로 경기당 한골을 넣지 못하는 빈약한 공격력을 보여주고 있다.

그들은 남은 시즌에 극적 반전을 위해 전력 보강이 절실하다. 전진우를 영입하는 목적도 3부 강등을 막기 위해서다. 옥스포드는 전진우에 앞서 19일 재능있는 미드필더 제이미 맥도넬을 영입했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미스트롯' 김소유, 묻지마 폭행 당했다 "길거리서 정신병원 탈출한 男에 맞아"

2.

임성근 '음주운전 3번' 고백 후폭풍..'전참시'·'놀뭐'·'아형' 예능가 비상 [종합]

3.

홍진경, 이혼 1년만 고백 "남편의 소중함 느껴, 이래서 필요하구나" ('도라이버3')

4.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 벌써 이만큼 컸네..168cm 母 닮아 길쭉

5.

'이혼설' 박군♥한영, 결국 난임 고백 "힘드니까 예민해져" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'배드민턴 최강' 안세영 '승자의 품격' 폭발…"함께 경기한 왕즈이 선수께 감사, 언제나 쉽지 않다"

2.

"한국에는 와장창 무너졌는데" 中 유망주 미친 자신감, "우즈벡 승부차기, 어디로 찰지 전부 알았다"

3.

빙판서 미끄러지다니! 김하성 손가락 수술 4~5개월 재활, ATL 150억 허공에 날렸다

4.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

5.

'대망신' 한국은 나이만 많아! 일본 21세 이하여도 잘해…'日 유망주' 벌써부터 MVP 노린다→"한일전 이기고, 우승합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'배드민턴 최강' 안세영 '승자의 품격' 폭발…"함께 경기한 왕즈이 선수께 감사, 언제나 쉽지 않다"

2.

"한국에는 와장창 무너졌는데" 中 유망주 미친 자신감, "우즈벡 승부차기, 어디로 찰지 전부 알았다"

3.

빙판서 미끄러지다니! 김하성 손가락 수술 4~5개월 재활, ATL 150억 허공에 날렸다

4.

오마이갓! 이강인(AT 마드리드, 24) 680억 '초대박 희소식'…PSG 감독은 극구 반대→"강인이는 로테이션 핵심"

5.

'대망신' 한국은 나이만 많아! 일본 21세 이하여도 잘해…'日 유망주' 벌써부터 MVP 노린다→"한일전 이기고, 우승합니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.