[오피셜]'수원 삼성 사령탑' 이정효 데뷔전 상대는 서울 이랜드! 대구vs화성, 부산vs성남 개막전 격돌…2026시즌 K리그2 일정 발표

[스포츠조선 윤진만 기자이정효 수원 삼성 감독의 데뷔전 상대가 서울 이랜드로 정해졌다.
같은 날 오후 4시30분 수원월드컵경기장에서는 수원 삼성과 서울 이랜드가 맞붙는다. 지난해 승격의 문턱에서 아쉽게 고배를 마신 수원은 이정효 감독을 선임해 변화를 꾀하며 새 시즌에 대한 기대감을 높였다. 이에 맞서는 서울 이랜드는 김도균 감독 체제 3년 차를 맞아 안정감을 바탕으로 올 시즌 반드시 승격에 성공하겠다는 각오다.
같은 시각 청주종합운동장에서는 충북청주와 수원FC가 만난다. 구단 첫 외국인 사령탑 충북청주 루이 퀸타 신임 감독은 효율을 바탕으로 한 공격 축구를 예고했고, 지난 시즌 K리그2 강등 후 박건하 감독을 선임한 수원FC는 유기적이고 주도하는 축구를 앞세워 승격에 도전한다.
같은 날 오후 4시30분 창원축구센터에서는 경남FC와 전남 드래곤즈의 맞대결이 열린다. 경남 배성재 감독과 전남 박동혁 감독 모두 K리그2에서 감독 경험을 쌓은 뒤 올 시즌 새로운 팀을 지휘하게 됐고, 개막 라운드부터 각자의 색깔을 선보일 예정이다.
3월 2일 오후 2시 아산 이순신종합운동장에서는 충남아산과 파주 프런티어가 만난다. 충남아산은 새 사령탑 임관식 감독을 선임하며 조직력 강화를 예고했고, 파주는 외국인 사령탑 제라드 누스 감독 체제 아래 프로 무대 첫 시즌에 나선다.
같은 날 오후 4시30분 부산구덕운동장에서는 부산 아이파크와 성남FC가 맞대결을 펼친다. 부산은 베테랑 김진혁 김민혁 영입 등 스쿼드 보강으로 새 시즌 승격 의지를 다졌고, 전경준 감독 부임 이후 꾸준한 성적 상승을 이루고 있는 성남은 이번 시즌 더 높은 순위를 노린다.
한편, 정규라운드 종료 후 1, 2위 팀은 K리그1으로 자동 승격하고, 3~6위 팀은 플레이오프를 거쳐 최종 승리 팀이 K리그1으로 승격한다. 3위와 6위, 4위와 5위가 맞붙는 준플레이오프는 12월 3일 열리고, 각 경기 승자가 맞붙는 플레이오프는 12월 6일에 열린다.
단, 올 시즌 K리그1 최하위 팀이 김천상무가 아닐 경우, 플레이오프에서 패한 팀은 K리그1 최하위 팀과 승강플레이오프를 치른다. 반대로 김천상무가 K리그1 최하위일 경우에는 승강플레이오프는 열리지 않는다. 승강플레이오프 일정은 추후 김천상무의 순위에 따라 정해진다.
