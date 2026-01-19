[오피셜]'수원 삼성 사령탑' 이정효 데뷔전 상대는 서울 이랜드! 대구vs화성, 부산vs성남 개막전 격돌…2026시즌 K리그2 일정 발표

최종수정 2026-01-19 10:19

[스포츠조선 윤진만 기자이정효 수원 삼성 감독의 데뷔전 상대가 서울 이랜드로 정해졌다.

한국프로축구연맹이 2026시즌 K리그2 정규라운드 1라운드부터 34라운드까지의 일정을 발표했다. K리그2는 새롭게 합류한 김해, 용인, 파주를 포함해 총 17개 팀이 참가하며, 정규라운드는 팀당 32경기씩 총 272경기를 치른다.

2026시즌 K리그2의 문을 여는 첫 번째 경기는 2월 28일 오후 2시 김해종합운동장에서 열리는 김해FC와 안산 그리너스의 경기다. 지난해 K3리그 우승팀 김해는 올 시즌 프로 무대에 도전장을 내밀었고, 안산은 지난 시즌 부진을 씻고 중위권 도약을 노린다.

같은 날 오후 4시30분 수원월드컵경기장에서는 수원 삼성과 서울 이랜드가 맞붙는다. 지난해 승격의 문턱에서 아쉽게 고배를 마신 수원은 이정효 감독을 선임해 변화를 꾀하며 새 시즌에 대한 기대감을 높였다. 이에 맞서는 서울 이랜드는 김도균 감독 체제 3년 차를 맞아 안정감을 바탕으로 올 시즌 반드시 승격에 성공하겠다는 각오다.

3월 1일 오후 2시 용인미르스타디움에서는 용인FC와 천안시티가 격돌한다. 최윤겸 초대 감독이 이끄는 용인은 신진호 임채민 석현준 등 굵직한 영입으로 경쟁력 있는 스쿼드를 갖췄고, 신임 박진섭 감독이 이끄는 천안은 플레이오프 진출을 목표로 새 시즌을 맞는다.

같은 시각 대구iM뱅크PARK에서는 대구FC와 화성FC이 맞붙는다. 대구는 지난 시즌 K리그2로 강등됐지만, 세징야, 에드가의 잔류로 강력한 승격 의지를 보여주고 있다. 이에 맞서는 화성은 지난 시즌 신생팀 돌풍에 이어, 올 시즌 더 높은 순위를 바라본다.

같은 시각 청주종합운동장에서는 충북청주와 수원FC가 만난다. 구단 첫 외국인 사령탑 충북청주 루이 퀸타 신임 감독은 효율을 바탕으로 한 공격 축구를 예고했고, 지난 시즌 K리그2 강등 후 박건하 감독을 선임한 수원FC는 유기적이고 주도하는 축구를 앞세워 승격에 도전한다.

같은 날 오후 4시30분 창원축구센터에서는 경남FC와 전남 드래곤즈의 맞대결이 열린다. 경남 배성재 감독과 전남 박동혁 감독 모두 K리그2에서 감독 경험을 쌓은 뒤 올 시즌 새로운 팀을 지휘하게 됐고, 개막 라운드부터 각자의 색깔을 선보일 예정이다.


3월 2일 오후 2시 아산 이순신종합운동장에서는 충남아산과 파주 프런티어가 만난다. 충남아산은 새 사령탑 임관식 감독을 선임하며 조직력 강화를 예고했고, 파주는 외국인 사령탑 제라드 누스 감독 체제 아래 프로 무대 첫 시즌에 나선다.

같은 날 오후 4시30분 부산구덕운동장에서는 부산 아이파크와 성남FC가 맞대결을 펼친다. 부산은 베테랑 김진혁 김민혁 영입 등 스쿼드 보강으로 새 시즌 승격 의지를 다졌고, 전경준 감독 부임 이후 꾸준한 성적 상승을 이루고 있는 성남은 이번 시즌 더 높은 순위를 노린다.

한편, 정규라운드 종료 후 1, 2위 팀은 K리그1으로 자동 승격하고, 3~6위 팀은 플레이오프를 거쳐 최종 승리 팀이 K리그1으로 승격한다. 3위와 6위, 4위와 5위가 맞붙는 준플레이오프는 12월 3일 열리고, 각 경기 승자가 맞붙는 플레이오프는 12월 6일에 열린다.

단, 올 시즌 K리그1 최하위 팀이 김천상무가 아닐 경우, 플레이오프에서 패한 팀은 K리그1 최하위 팀과 승강플레이오프를 치른다. 반대로 김천상무가 K리그1 최하위일 경우에는 승강플레이오프는 열리지 않는다. 승강플레이오프 일정은 추후 김천상무의 순위에 따라 정해진다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

