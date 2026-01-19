'식사마'도 결승간다! 김상식의 베트남, 중국과 준결승 '사상 첫 결승행+맞상대 승리' 도전!

김 감독이 이끄는 베트남은 21일 0시30분(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다에 위치한 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 중국과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23(23세 이하) 아시안컵 준결승전을 치른다. 여기서 승리할 경우, 2018년 중국 대회에 이어 두번째 U-23 아시안컵 결승행이라는 대업을 이루게 된다.
'식사마 매직'은 이번 대회를 관통하는 키워드다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 107위에 불과한 베트남은 김 감독의 신들린 용병술을 앞세워 4강에 올랐다. '썰딩크' 박항서 감독 체제였던 2018년 중국 대회 이후 8년 만에 다시 밟은 U-23 아시안컵 준결승 무대다. 사우디, 카타르, UAE 등 중동의 강호를 모두 제치고, 동남아시아팀으로는 유일한 4강 진출에 성공했다.
단순한 이변이 아니다. 내용을 보면 이번 대회 최고의 팀이라고 해도 과언이 아니다. 베트남은 16개 참가팀 중 유일하게 4전승에 성공했다. 한국과 일본도 하지 못한 일이다. 조별리그부터 특별했다. 요르단(2대0), 키르기스스탄(2대1)을 연파한 베트남은 최종전에서 '개최국' 사우디아라비아를 1대0으로 제압하는 이변을 일으켰다. 기세를 탄 베트남은 17일 '중동의 강호' UAE와의 8강전에서 연장 혈투 끝 3대2로 꺾었다.
사진=베트남축구협회
베트남 매체 '더 타오 247' 홈페이지 캡쳐
지난해 1월 2024년 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵), 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십, 12월 동남아시안게임(SEA)을 연이어 제패하며, 박항서 감독도 하지 못한 메이저 대회 3연패라는 대기록을 쓴 김 감독은 아시아 강국이 모두 참여한 이번 대회서도 돌풍을 일으키며, 베트남에 새로운 전성시대를 열고 있다. '식사마 매직' 속 베트남도 발칵 뒤집혔다. 베트남 수도 하노이에 모인 팬들은 저마다 국기와 함께 오토바이를 타고 거리에 모여 베트남을 연호했다. 수천 명의 팬들이 구호에 맞춰 경적을 울리거나 환호하는 모습은 '쌀딩크' 시절을 연상케 했다. 베트남 축구협회도 발맞춰 31억동, 우리돈 약 1억7500만원의 포상금을 지급했다.
베트남의 상대는 중국이다. 중국은 이번 대회 4경기에서 단 1골도 허용하지 않은 '짠물 수비'로 4강에 올랐다. 중국 축구 역사상 첫 U-23 아시안컵 4강 진출이었다. 스페인 출신의 안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국은 5-3-2의 극단적 수비축구에, 골키퍼 리 하오의 선방쇼로 첫 결승 진출에 도전하고 있다. 관건은 공격인데, 중국은 이번 대회서 1골 밖에 넣지 못했다. 베트남이 선제골만 넣는다면 의외로 쉽게 경기를 풀어갈 수도 있다.
베트남은 이 연령대에서 중국을 단 한차례도 꺾은 적이 없다. 베트남 매체 '더 타오 247'은 '이번 준결승전은 베트남 U-23 대표팀이 기적적인 여정을 이어갈 기회일 뿐만 아니라, 공식 경기에서 역사적인 징크스를 깨뜨릴 수 있는 중요한 순간이 될 것'이라고 했다. 김 감독은 "우리 선수들 모두 모두 좋은 컨디션으로 준비 잘하고 있어 (준결승전에서도) 승리할 수 있다고 생각한다"고 자신감을 보였다.