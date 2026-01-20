'흥민이형, 저도 떠날라고요' SON에 유로파리그 안긴 '슈퍼 걷어내기' 센터백, 리버풀이 적극 구애 '이적료 1500억원 장전'

[스포츠조선 박찬준 기자리버풀이 버질 반 다이크의 후임자를 찾았다. 토트넘의 센터백 미키 판 더 펜이다.
19일(한국시각) 영국 '팀토크'는 스페인 피차헤스를 인용, '리버풀이 캡틴 반 다이크의 후계자를 찾고 있다. 토트넘의 판 더 펜을 영입하기 위해 7800만파운드(약 1500억원) 규모의 이적료를 준비 중'이라고 전했다.
리버풀의 당면 과제는 반 다이크 대체자다. 리버풀은 지난 여름, 알렉산더 이삭, 플로리안 비르츠, 위고 에키티케 등을 영입해 공격진 재편에 나섰다. 아직 100% 적응하지 못했지만, 시간이 해결해줄 문제다. 그간 에이스 역할을 한 모하메드 살라를 대신할 자원들은 충분히 모았다.
문제는 수비진이다. 리버풀 수비의 핵은 여전히 반 다이크다. 반 다이크는 리버풀의 전성시대를 연 핵심 자원이다. 발롱도르 근처까지 갈 정도로 완벽한 수비를 자랑했다. 반 다이크의 계약은 2027년 여름까지지만, 그의 나이는 어느덧 34세다. 정상급 수비력을 자랑하지만, 전성기 보다는 확실히 내려온 모습이다. 한해한해 지날수록 내리막은 더욱 빨라질 수 있다.
여기에 이브라히마 코나테도 올 시즌을 끝으로 리버풀과 계약이 만료된다. 지난 시즌보다는 아쉬운 활약을 펼치고 있지만, 그래도 이만한 센터백을 찾기란 쉽지 않다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
리버풀도 수비진 보강에 나섰다. 1순위는 크리스탈 팰리스의 마크 게히였다. 지난 여름부터 게히 영입을 노렸지만, 마감일에 협상이 틀어지며 뜻을 이루지 못했다. 리버풀은 올 시즌을 끝으로 계약이 만료되는 게히 영입에 공을 들였지만, 게히는 맨시티로 향할 공산이 크다. 수비진이 완전히 붕괴된 맨시티는 이적료를 제시하고 게히를 품기 직전까지 왔다.
리버풀은 새로운 타깃을 찾아 나섰다. 그게 판 더 펜이다. 반 다이크와 마찬가지로 네덜란드 출신인 판 더 펜은 볼프스부르크에서 가능성을 보인 뒤 2023년 여름 토트넘으로 이적했다. 폭발적인 스피드를 자랑하는 판 더 펜은 곧바로 토트넘의 핵심 수비수로 자리 잡았다. 특히 2024~2025시즌 맨유와의 유로파리그 결승전에서 라스무스 호일룬의 헤더를 몸을 날려 걷어내며, 한 골을 지켰고, 결국 손흥민에게 메이저 트로피를 안겼다.
올 시즌에도 변함없는 활약을 펼치고 있는 판 더 펜은 푸스카스상을 받은 손흥민의 번리전 골을 연상케하는 환상골로 다시 한번 주목을 받았다. 성장 가능성까지 보면 반 다이크의 후계자로 손색이 없다.