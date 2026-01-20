[오피셜]"이제 3계단" 한국 22위 제자리, 일본 19위 한 계단 하락, FIFA 새해 첫 랭킹 발표.. 모로코 8위 톱10 첫 진입+세네갈 12위 껑충

[스포츠조선 노주환 기자한국은 제자리 걸음했고, 일본은 한 계단 떨어졌다. 모로코는 톱10에 첫 진입했고, 세네갈은 무려 7계단이나 뛰어올랐다.

한국은 FIFA 홈페이지가 20일(한국시각) 공개한 2026년 1월 최신 FIFA 남자축구 랭킹에서 22위에 올랐다. 작년 마지막 12월 랭킹과 변함이 없다. 아시아(AFC) 국가 중 일본, 이란에 이어 세번째다.

우리나라는 지난 한달 사이에 A매치 등을 치르지 않았다. 랭킹 포인트에 변화를 줄 일들이 전혀 없었다. 랭킹 포인트는 1599.45점으로 그대로였다. 일본은 18위에서 19위로 한 계단 내려왔지만 아시아 국가 중 최고 자리를 지켰다. 일본은 지난 한달 동안 A매치를 치르지 않았지만 세네갈이 치고 올라가면서 순위가 내려간 것이다. 이란은 20위를 그대로 유지했다. 한국 보다 한 계단 위에는 덴마크(21위)가 있고, 바로 아래에는 에콰도르(22위)가 있다. 아시아 국가 중에선 호주가 27위, 우즈베키스탄이 52위, 카타르가 56위, 이라크가 58위, 사우디아라비아가 61위 순으로 뒤를 이었다.


세계 1위부터 7위까지는 지난달과 변동이 없었다. 1위는 스페인이었고, 그 다음은 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드 순이었다. 모로코가 8위로 지난달 보다 3계단 뛰어올랐다. 모로코는 최근 끝난 아프리카네이션스컵에서 비록 결승전에서 세네갈에 졌지만 준우승하면서 랭킹 포인트를 확 끌어올려 톱10 안으로 새롭게 진입했다. 그로인해 벨기에(9위) 독일(10위) 크로아티아(11위)는 순위가 한 계단씩 밀렸다. 아프리카네이션스컵 정상에 오른 세네갈은 무려 7계단 상승하면서 12위로 치고 올라왔다.

홍명보호와 북중미월드컵 본선 조별리그에서 대결하는 멕시코는 16위로 지난달 보다 한 계단 하락했다. 다른 조별리그 상대인 남아프리카공화국은 60위로 한 계단 상승했다.


노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

