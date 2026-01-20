[오피셜]"한 시즌 만에 승격 도전" 대구, 세징야 주장 연임→한국영 김강산 부주장 가세…2026시즌 주장단 공개
[스포츠조선 김성원 기자K리그2에서 출발하는 대구FC가 2026시즌을 이끌어갈 주장단을 발표했다.
대구는 20일 주장단을 공개했다. 주장에는 세징야(36)가 연임된 가운데 부주장에는 한국영(35)과 김강산(27)이 선임됐다.
'대구의 왕' 세징야는 팀의 핵심 전력으로 오랜 기간 대구를 이끌어 온 간판이다. 뛰어난 경기력과 리더십을 바탕으로 팀 내 신망이 두텁다. 대구는 세징야의 풍부한 경험과 책임감, 선수단에 미치는 긍정적인 영향력을 높이 평가해 다시 한 번 주장 완장을 맡겼다.
세징야는 "큰 책임이 따르는 자리인 만큼 항상 모범이 되도록 노력하겠다. 주장으로서 어떤 상황에서도 팀을 가족처럼 하나로 뭉치게 만들고, 우리 모두의 공동 목표인 승격을 위해 주장으로서, 또 한 명의 선수로서 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.
올 시즌 새롭게 대구 유니폼을 입게 된 한국영은 풍부한 경험을 갖춘 베테랑 미드필더로, 리그를 대표하는 모범적인 선수로 평가받고 있다.한국영은 "부족한 점이 많지만 팀에 도움이 될 수 있도록 그라운드 안팎에서 최선을 다하겠다. 선수단이 하나로 뭉칠 수 있도록 뒤에서 힘이 되어주며 반드시 승격하겠다"고 말했다.
김강산은 2023년 대구에 입단한 뒤 김천 상무에서 군 복무를 마치고 지난해 가을 대구로 복귀했다. 성실한 태도와 꾸준한 자기관리로 선수단 내에서도 모범이다. 김강산은 "코칭스태프와 선수단 사이에서 가교 역할을 충실히 하며, 우리가 목표하는 바를 이룰 수 있도록 중추적인 역할을 묵묵히 수행하겠다"고 강조했다.
대구는 새로운 주장단과 함께 2026시즌 승격이라는 목표를 향해 지난 6일부터 태국 후아힌에서 동계 전지훈련 중이다. 선수단은 3월 1일 화성FC와의 K리그2 홈 개막전에 맞춰 조직력과 경기력 완성도를 끌어올리는 데 집중하고 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
