'패배하면 3연속 8강 탈락' 반드시 이겨야할 한일전...이민성호, 선발 명단 발표
|대한축구협회
[스포츠조선 김대식 기자반드시 이겨야 할 한일전이 찾아왔다.
이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 대표팀은 20일 오후 8시 30분(한국시각) 사우디아라비아의 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 일본과 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승전을 치른다. 이번 한일전에서 승리하면 이민성호는 베트남과 중국전 승자와 결승전을 치른다.
한일전 승리를 위해서 이 감독은 김용학, 백가온, 강성진, 김동진, 강민준, 신민하, 배현서, 이현용, 장석환, 이건희, 홍성민을 선발로 내보냈다.
한국에 맞서는 일본은 아라키 루이, 우메키 레이, 나가노 슈토, 이치하라 리온, 오구라 유키나리, 사토 류노스케, 이시바시 세나, 고이즈미 카나, 시마모토 유타, 구메 하루타, 미치와키 유타로 선발 명단을 꾸렸다.
한국은 2022년 대회 8강에서 일본에 0대3 참사를 당하면서 탈락한 바 있다. 그때의 패배를 되갚아줄 필요가 있는 이민성호다. 또한 2024년 대회에서도 한국은 8강에서 탈락했다. 이번 한일전에서 무릎을 꿇게 되면 대회 3연속 8강 탈락으로 아시아 호랑이의 자존심이 짓밟히게 된다.
