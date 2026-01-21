"중동 심판이 도왔다" 이민성호, 판정 이득 보고도 한일전 졌다? 日팬, 결승 진출에도 '분노'

기사입력 2026-01-21 12:14


사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국이 판정 이득을 보고도 일본에 패했다?

일본 스포츠매체 '도쿄스포츠신문'은 20일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린 대한민국과 일본의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승을 마치고 일본 축구팬들이 판정에 불만을 쏟아냈다고 보도했다.

이 매체는 "일본은 지난 요르단과의 8강전과 마찬가지로 또 심판 판정 논란에 휩싸였다"라고 밝혔다. 일본은 8강 요르단전에서 연장전 포함 120분 동안 0-0으로 비긴 후 승부차기 끝에 간신히 승리했다.

'도쿄스포츠신문'에 따르면, 일본 축구팬은 SNS 등에 "경기 시작 1분만에 일본이 코너킥을 얻었는데 한국 골킥이 주어졌다. 중동 심판들 정말 형편없다. 믿을 수 없다", "한국 선수의 거친 태클, 그런데 노카드? 정말 황당하다", "중동 심판이 일본보다 한국에 유리한 판정을 하는 건가?" 등의 격앙된 반응을 보였다.


이날 경기를 관장한 심판은 카타르 출신 압둘라 알리 알-마리였다. 양팀은 도합 21개(한국 10개)의 파울을 주고받았다. 경고는 일본이 한 장 받았다. 판정 논란이 일만한 장면은 크게 없었지만, 일부 일본팬이 일본이 손해를 봤다고 생각한 모양이다.

일본은 전반 36분 고이즈미 요시하루(메이지대)의 결승골로 한국을 1대0으로 꺾고 두 대회 연속 결승에 올랐다. 일본 매체는 고이즈미가 지난해 11월 센터백에서 라이트백으로 포지션을 전향한 후 연령별 대표팀에 처음 뽑혀 이날 한-일전 승리 영웅이 되었다고 조명했다.

오이와 고 일본 U-21팀 감독은 토너먼트를 거듭할수록 점점 더 어려운 경기를 펼치고 있지만, 젊은 선수들이 경험을 통해 성장하고 있다고 반색했다.

이번 대회 스쿼드를 21세이하로 구성한 일본은 준결승에서 베트남을 3대0으로 대파한 중국과 25일 우승컵을 다툰다.


2020년 태국대회 이후 6년만에 우승을 노렸던 이민성호는 23세이하로 스쿼드를 꾸리고도 경험적 우위를 발휘하지 못하고 결승 진출이 좌절됐다. 24일 베트남과 3-4위전을 펼칠 예정이다.

이 감독은 "전반전에 조금 더 앞선에서 압박을 시도하고, 적극적인 자세를 가졌으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다"며 "후반전에 적절하게 대응했지만 축구는 득점해야 이길 수 있는 스포츠다. 이를 보완해야 한다"라고 말했다,


윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

