"중동 심판이 도왔다" 이민성호, 판정 이득 보고도 한일전 졌다? 日팬, 결승 진출에도 '분노'
|사진제공=대한축구협회
|이민성 감독 사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
|사진제공=대한축구협회
[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국이 판정 이득을 보고도 일본에 패했다?
일본 스포츠매체 '도쿄스포츠신문'은 20일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린 대한민국과 일본의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승을 마치고 일본 축구팬들이 판정에 불만을 쏟아냈다고 보도했다.
이 매체는 "일본은 지난 요르단과의 8강전과 마찬가지로 또 심판 판정 논란에 휩싸였다"라고 밝혔다. 일본은 8강 요르단전에서 연장전 포함 120분 동안 0-0으로 비긴 후 승부차기 끝에 간신히 승리했다.
'도쿄스포츠신문'에 따르면, 일본 축구팬은 SNS 등에 "경기 시작 1분만에 일본이 코너킥을 얻었는데 한국 골킥이 주어졌다. 중동 심판들 정말 형편없다. 믿을 수 없다", "한국 선수의 거친 태클, 그런데 노카드? 정말 황당하다", "중동 심판이 일본보다 한국에 유리한 판정을 하는 건가?" 등의 격앙된 반응을 보였다.
이날 경기를 관장한 심판은 카타르 출신 압둘라 알리 알-마리였다. 양팀은 도합 21개(한국 10개)의 파울을 주고받았다. 경고는 일본이 한 장 받았다. 판정 논란이 일만한 장면은 크게 없었지만, 일부 일본팬이 일본이 손해를 봤다고 생각한 모양이다.
|사진캡처=아시아축구연맹 홈페이지
일본은 전반 36분 고이즈미 요시하루(메이지대)의 결승골로 한국을 1대0으로 꺾고 두 대회 연속 결승에 올랐다. 일본 매체는 고이즈미가 지난해 11월 센터백에서 라이트백으로 포지션을 전향한 후 연령별 대표팀에 처음 뽑혀 이날 한-일전 승리 영웅이 되었다고 조명했다.
오이와 고 일본 U-21팀 감독은 토너먼트를 거듭할수록 점점 더 어려운 경기를 펼치고 있지만, 젊은 선수들이 경험을 통해 성장하고 있다고 반색했다.
이번 대회 스쿼드를 21세이하로 구성한 일본은 준결승에서 베트남을 3대0으로 대파한 중국과 25일 우승컵을 다툰다.
|사진제공=대한축구협회
2020년 태국대회 이후 6년만에 우승을 노렸던 이민성호는 23세이하로 스쿼드를 꾸리고도 경험적 우위를 발휘하지 못하고 결승 진출이 좌절됐다. 24일 베트남과 3-4위전을 펼칠 예정이다.
이 감독은 "전반전에 조금 더 앞선에서 압박을 시도하고, 적극적인 자세를 가졌으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다"며 "후반전에 적절하게 대응했지만 축구는 득점해야 이길 수 있는 스포츠다. 이를 보완해야 한다"라고 말했다,
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
