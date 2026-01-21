'대오열' 韓 축구, 中에 역전 당했습니다! 중국, 결승 오른 뒤 '한국 반응부터 전했다'…2연패 우연 아니었네→이젠 중국도 우리 라이벌

[스포츠조선 강우진 기자]중국 U-23 축구 대표팀이 아시안컵 준결승에서 베트남을 3대0으로 이기고, 결승전에 진출했다. 결국 이번 U-23 아시안컵 결승전은 중국과 일본의 맞대결이 됐다. 중국 매체는 한국 매체들의 반응을 우선적으로 전하면서 승리의 기쁨을 만끽했다.
중국 소후닷컴은 21일(한국시각) '한국 언론들이 중국 대표팀의 경기력을 극찬하는 기사를 게재했다'라고 보도했다. 중국 대표팀은 이날 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승전에서 베트남을 3대0으로 제압했다.
사진=AFC
중국은 베트남과 팽팽한 승부를 펼쳤다. 전반전은 양 팀 모두 득점 없이 끝났다. 후반전 들어서 승부의 추는 기울었다.
후반 시작 2분 만에 중국은 펑샤오의 헤딩골로 앞서 나갔다. 후반 7분에는 샹위왕이 페널티아크 부근에서 왼발 터닝슛을 성공시키며 중국이 2-0으로 달아났다.
이후에도 베트남은 만회골을 성공시키지 못했다. 후반전 추가시간 오히려 골을 넣은 것은 중국팀이었다. 페널티 박스 안에서 왕위둥이 동료의 컷백을 다이렉트 슈팅으로 연결하며 쐐기를 박았다.
결승전에 오른 일본 U23 대표팀. 사진=AFC
중국은 이번 승리로 조별리그부터 5경기 연속 무실점 행진을 이어갔다. 중국은 사상 첫 U-23 아시안컵 우승을 눈앞에 두고 있다. 이번 대회 조별리그를 통과한 것부터가 엄청난 기적으로 평가받았는데 이제 일본을 상대로 우승까지 노리는 강팀이 됐다. 중국과 일본은 오는 25일 0시 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열리는 결승전에서 맞붙는다.
한국 U-23 대표팀. 사진=연합뉴스
한국 입장에서는 아쉬울 수밖에 없다. 한국팀은 지난 20일 일본에게 0대1로 패배하면서 대회 4강에서 탈락했다. 김상식 감독이 이끄는 베트남과 3·4위전을 치러야 한다. 이번 한국팀의 성적은 예견된 결과였다는 분석이 나오고 있다. 이미 지난해 한국 대표팀은 중국에게 두 차례나 패배하면서 경쟁력이 없는 모습을 보여줬다. 한국 축구의 미래로 평가되는 연령대의 선수들이 중국과 일본에게 밀리는 모습이다. 다가올 미래에는 한국 축구가 중국과의 대결에서조차 힘겨운 승부를 이어갈 것으로 보인다.