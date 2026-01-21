[오피셜]'기성용 40번, 켄토 31번' 포항스틸러스 2026시즌 선수단 등번호 발표

[오피셜]'기성용 40번, 켄토 31번' 포항스틸러스 2026시즌 선수단 등번호 발표
사진=포항스틸러스
[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 2026시즌 선수단 배번을 공개했다.

포항스틸러스는 이번 시즌 선수단 유니폼에 새겨질 등번호를 발표했다. 주장 전민광(4번), 신광훈(17번), 기성용(40번) 등 16명이 지난 시즌과 동일한 번호를 선택했다. 신규 영입 선수 14명과 기존 선수 10명은 새로운 번호로 새 시즌을 맞이한다.

공격수 조르지와 안재준, 조상혁은 달라진 번호로 팬들과 만난다. 조르지는 변화를 위해 포항 입단 당시 ACL에서 썼던 25번으로 변경했고, 안재준과 조상혁은 학창 시절 좋은 기억이 있던 9번과 18번을 택했다. 지난해 군 복무를 마치고 돌아온 박찬용은 기존에 포항에서 사용했던 20번을 달고 뛴다.

올해 새로 영입한 선수들도 각자의 의미를 담은 번호를 택했다. 황재환은 포항의 상징적인 번호인 12번을, 정한민은 프로 데뷔 번호인 37번을 유니폼에 새겨 의지를 나타냈다. 니시야 켄토는 31번을 택하며 팬들에게 강렬한 인상을 남기겠다는 각오를 내비쳤다.

현재 인도네시아 발리에서 전지훈련 중인 포항스틸러스는 다음 달 2일 훈련을 마무리하고 귀국한다. 같은 달 12일 19시 스틸야드에서 감바오사카를 상대로 ACL Two 16강 1차전을 치르며 2026시즌 공식 일정을 시작한다.
