'깜짝 소식' 김민재(첼시, 29) 이적 급물살 탔다! EPL 유혹 매서워…"KIM 원하면 뮌헨도 놔준다"→상황 진전 가능성↑

최종수정 2026-01-25 00:00

사진=첼시 벌스 인도네시아

[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 직접 이적하지 않겠다는 의지를 보였음에도 그의 첼시 이적설은 현재 진행형이다.

독일 TZ는 24일(한국시각) '바이에른 뮌헨이 겨울 이적시장에서 김민재를 매각할 가능성이 있다'며 '첼시가 그를 강하게 유혹하고 있다'고 보도했다.


로이터 연합뉴스
김민재는 여전히 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨에서의 미래에 대한 물음표가 남아있다. 뱅상 콤파니 뮌헨 감독 체제에서 중앙 수비수 김민재는 주전이 아닌 핵심 백업 멤버 역할에 지나지 않고 있다. 요나탄 타와 다요 우파메카노라는 거대한 벽을 넘어서지 못하고 있기 때문이다. 이로 인해 이번 시즌 김민재가 꾸준히 팀을 떠날 것이란 추측이 제기됐다. 최근 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시 이적설이 계속해서 나오고 있는데 구체적으로 상황이 진전될 가능성도 있다.


AP 연합뉴스
앞서 독일 바이에른 인사이더는 첼시가 김민재 영입을 위한 움직임을 강화하고 있으며 이미 공식적으로 관심을 표명한 상태라고 전했다. 첼시와 선수 측과의 접촉도 이미 이루어진 것으로 알려진다. 첼시는 중앙 수비 보강을 필요로 한다. 이달 엔조 마레스카의 뒤를 이어 감독직을 맡은 리암 로세니어가 김민재 영입을 지지했다는 보도도 나온 바 있다.


첼시가 노리는 또 다른 후보는 스타드 렌의 제레미 자케다. 그러나 그의 영입 경쟁에 맨체스터 시티(EPL)도 경쟁에 뛰어든 상황으로 알려졌다. 이에 따라 첼시는 김민재에게 초점을 맞춘 것으로 보인다. 다만 김민재 역시 첼시의 부름에 응답할지는 불확실하다. 뮌헨은 겨울 이적시장에서 전력 약화를 원하지 않는다.

김민재의 이적이 성사될 방법은 그가 스스로 이적 의사를 밝히는 것뿐이다. 빌트의 크리스티안 폴크 기자는 김민재가 직접 이적 의사를 밝힌다면, 뮌헨 수뇌부가 그의 결정을 존중할 것이라고 전했다.


로이터 연합뉴스
겨울 이적시장에서 김민재가 떠나지 않는다면 첼시는 여름 이적시장에서 또 한 번 관심을 드러낼 것으로 보인다. 김민재와 뮌헨의 계약은 오는 2028년까지다. 올여름이면 뮌헨도 김민재를 매각할지 계약을 연장할지를 두고 고민에 들어가야 한다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

