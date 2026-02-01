프랭크 전격 경질→후임 감독 마레스카 유력?…'첼시 우승시킨 명장' 레스터도 재영입 관심
|토마스 프랭크 토트넘 감독. 사진=SNS
[스포츠조선 강우진 기자]토마스 프랭크 토트넘 홋스퍼 감독의 경질설이 끊임없이 제기되고 있다. 이번에는 엔조 마레스카 전 첼시 감독이 토트넘의 차기 감독이 될 것이라는 전망까지 나온다.
영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 1일(한국시각) '토마스 프랑크의 미래를 둘러싼 불확실성이 커지는 가운데 마레스카가 토트넘 감독직과 연결되고 있다'고 보도했다.
프랭크 감독의 토트넘은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 하위권에 머물고 있다. 이번 시즌 트로피를 들 수 있는 유일한 희망은 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그다. 사실상 실현 불가능한 목표다. 프랭크 감독은 여전히 구단의 지지를 받고 있는 것으로 알려졌지만, 팬들의 기분은 썩 좋지 않다.
매체는 '프랭크 감독은 여전히 이사회의 지지를 받고 있지만, 토트넘 팬들은 그가 경질되기를 분명히 원하고 있다'며 '마레스카 전 첼시 감독은 토트넘 감독직 후보 중 한 명으로 거론되고 있으나, 레스터 시티가 재영입을 시도한 것으로 알려졌다'고 전했다.
|AFP연합뉴스
마레스카는 지난해 1월 첼시를 떠난 후 무직 상태다. 마레스카 감독은 2025년 7월 첼시를 FIFA 클럽월드컵 우승 팀으로 만든 명장이다. 하지만 지난해 12월 부진한 성적 이후 첼시 수뇌부를 겨냥한 발언을 했고, 감독 자리에서 물러났다.
|로이터연합뉴스
현재 마레스카 영입에 가장 적극적인 것은 잉글랜드 풋볼 리그(EFL) 챔피언십(2부리그)의 레스터 시티다. 마레스카는 2023~2024시즌 레스터 시티를 EPL로 승격시키는데 큰 공을 세운 바 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
