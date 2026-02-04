충격적인 이별! 'GOOD BYE' 손흥민→217억 플루미넨시 이적 제안…"LAFC, 부앙가 너무 신뢰해 진전 없었다"

[스포츠조선 강우진 기자]LAFC(로스앤젤레스 FC)의 데니스 부앙가가 손흥민과 이별할 뻔했다. 브라질 명문 플루미넨시로부터 이적 제안을 받았다는 이야기가 전해졌다.
미국 스포츠 일러스트레이티드는 3일(한국시각) 'LAFC의 스타 부앙가가 브라질 명문 플루미넨시로부터 약 1500만달러(약 217억원) 규모의 제안을 받았다는 보도가 나왔다'고 전했다.
부앙가는 지난 2023년 LAFC에 합류해 메이저리그사커(MLS)를 대표하는 공격수 중 한 명으로 확실히 자리 잡았다. 최근 3시즌 동안 정규리그 64골을 기록했는데, 이는 MLS 전체에서 가장 많은 득점이다. 리오넬 메시(인터 마이애미)가 50골로 그 뒤를 잇고 있다.
플루미넨시의 제안은 성공하지 못한 것으로 보인다. 브라질의 크리스티안 모라에스 기자는 LAFC가 부앙가를 매우 신뢰하고 있어 협상이 실질적으로 진전되지 못했다고 설명했다.
부앙가는 2025시즌 손흥민이 합류한 이후 커리어 최고의 시즌을 보냈다. 손흥민과 부앙가와 환상적인 호흡이 돋보였다. 두 선수가 사실상 LAFC 공격의 전부라 해도 과언이 아니다.
부앙가의 이적이 이뤄지지 않으면서 2026시즌에도 LAFC의 공격진은 손흥민과 부앙가, 즉 '흥부 듀오'가 맡는다. LAFC의 목표는 MLS컵 우승이다. 지난 시즌 두 선수의 맹활약에도 LAFC는 2025 MLS컵 서부 콘퍼런스 4강전에서 밴쿠버 화이트캡스에게 패배했다. 손흥민이 멀티골로 기적을 쓰면서 승부는 2대2로 끝났지만, 이어진 승부차기에서 LAFC가 3대4로 패배했다. 당시 첫번째 키커로 나섰던 손흥민이 실축하면서 아쉬움을 더했다.