[오피셜]"韓 축구 깜짝!" SON 이번에도 없었다…손흥민, LA FC 비시즌 친선 경기 NO '이제 막 2026년 시작'

마크 도스 산토스 감독이 이끄는 LA FC는 2월 18일(이하 한국시각) 온두라스 산페드로술라의 에스타디오 프란시스코 모라잔에서 레알 에스파냐(온두라스)와 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵을 치른다. 2026년 레이스 본격 시작이다.
관심은 손흥민에게 모아진다. 손흥민은 2025년 여름 이적 시장을 통해 10년 정든 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC에 합류했다. 그는 불과 3개월 만에 12골-4도움을 기록하며 메이저 리그 사커(MLS) 최고 선수로 등극했다. 또한, LA FC가 꼽은 2025년 10장면 중에도 손흥민과 관련된 항목이 세 개나 랭크됐다. '손흥민이 이끌었다!'(SON DELIVERS!), '부앙가와 손흥민의 비상'(BOUANGA AND SON TAKE FLIGHT), '손흥민 계약'(SON SIGN)이었다.
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
사진=LA FC 공식 SNS 캡처
문제는 비시즌 손흥민의 움직임이다. 그는 LA FC의 비시즌 친선 경기에 좀처럼 모습을 드러내지 않고 있다.
LA FC는 최근 구단 공식 홈페이지를 통해 '손흥민은 이제 막 2026년을 시작하고 있다. MLS 정규 시즌과 그 밖의 대회, 2026년 북중미월드컵 등으로 바쁜 시간을 보낼 것이다. 손흥민은 옷을 입고 몸은 풀었지만, 친선 경기에는 나서지 않았다. 그는 90분 동안 경기를 지켜봤고, 동료들과 시간을 보냈다'고 공식 발표했다.
존 토링턴 LA FC 단장은 "손흥민은 선수와 스태프 그룹 내에서의 능력, 긍정적인 영향력이 대단하다. 그는 겸손함과 우아함이 결합된 수준의 스타다. 그가 팀에 미친 영향, 그 이후에도 계속 성장할 수 있기를 바란다"고 말했다.