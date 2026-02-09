[공식발표]"초대박!" LEE 쐐기골→PSG 새 역사…'부상 복귀' 이강인, 투입 6분 만에 '2026년 첫 득점+평점 3위'

루이스 엔리케 감독이 이끄는 파리생제르맹(PSG)은 9일(이하 한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 마르세유와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 홈 경기에서 5대0으로 크게 이겼다. PSG는 마르세유를 상대로 역사상 가장 큰 점수 차 승리를 챙겼다. PSG는 구단 채널을 통해 '영원한 라이벌을 상대로 진정한 역사적 승리를 거뒀다. 마르세유를 상대로 거둔 가장 큰 점수 차 승리'라고 발표했다. 리그 7연승을 달린 PSG는 16승3무2패(승점 51)를 기록하며 1위 자리를 차지했다. 반면, 마르세유는 12승3무6패(승점 39)로 4위에 랭크됐다.
PSG는 경기 초반부터 매서운 득점력을 선보였다. 우스만 뎀벨레가 전반 12분과 전반 37분 연달아 득점포를 가동하며 상대를 압도했다. 마르세유는 후반 파쿤도 메디나의 자책골까지 나오며 휘청였다. 분위기를 탄 PSG는 후반 21분 흐비차 크바라츠헬리아의 득점까지 나왔다. 4-0으로 점수 차를 벌렸다.
여기서 끝이 아니었다. PSG는 후반 23분 브래들리 바르콜라 대신 이강인을 투입했다. 이강인은 불과 6분 만에 득점포를 가동하며 승리에 쐐기를 박았다. 세니 마율루의 패스를 받은 이강인은 페널티 박스 안에서 볼을 잡아 간결한 터치로 수비를 따돌렸다. 이후 강력한 왼발슛을 시도했다. 낮고 빠르게 깔린 공은 골키퍼를 뚫고 그대로 마르세유의 골망을 흔들었다. 올 시즌 이강인의 리그 2호골이자 2026년 첫 득점이었다.
사진=AFP 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
이강인은 지난해 12월 18일 플라멩구(브라질)와의 2025년 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 부상했다. 선발로 나선 이강인은 전반 31분 왼쪽 측면에서 상대 수비수와 충돌한 후 허벅지 통증을 호소했다. 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 이강인은 결국 벤치로 물러났다. 그는 이날 PSG의 우승 세리머니에 모습을 드러냈지만, 이후 치료와 재활에 전념해 왔다.
복귀까지는 꽤 오랜 시간이 필요했다. PSG는 1월 27일 뉴캐슬과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 경기를 앞두고 팀 내 부상자 소식을 전하면서 '이강인은 팀 훈련에 복귀했다'고 알렸다. 그러나 이제 막 팀 훈련에 합류한 탓에 이강인은 경기에 나서지 못했다. 결국 이강인은 부상 뒤 뉴캐슬전까지 8경기 연속 이탈했다.
그는 2일 열린 스트라스부르와의 리그 원정 경기에서 모습을 드러냈다. 후반 15분 브래들리 바르콜라 대신 그라운드를 밟았다. 그는 후반 36분 결승골의 시발점 역할을 했다. 중앙선 부근에서 공을 잡은 이강인은 상대 수비진의 압박을 뚫어낸 뒤 오른쪽 측면의 워렌 자이르 에머리에게 패스했다. 자이르 에머리가 미끄러지면서 올린 크로스를 문전으로 달려들던 누노 멘데스가 받아 헤더골을 완성했다. 이강인은 동료들과 세리머니를 하며 환호했다.
발끝을 데운 이강인은 마르세유를 상대로 복귀골을 터뜨렸다. 이로써 이강인은 올 시즌 리그 2골-2도움을 포함해 공식전 3골-3도움을 기록했다.
경기 뒤 통계 전문 업체 소파스코어는 이강인에게 평점 8.4를 줬다. 뎀벨레(10점), 누노 멘데스(9.8점)에 이어 전체 3위였다. 이강인은 이날 단 22분을 뛰고도 최고 수준의 평가를 받았다.