"맏형 김상겸 銀! K-보드 신화의 시작! 유승은, 최가온, 이채운... 최애선수 일정X성적X기록 여기서 확인하세요!" 대한체육회, 밀라노-코르티나2026 공식 홈페이지 운영中[공식발표]

최종수정 2026-02-09 10:46

"맏형 김상겸 銀! K-보드 신화의 시작! 유승은, 최가온, 이채운...…
8일 김상겸의 스노보드 은메달 현장에 함께한 대한체육회 유승민 회장과 이수경 단장, 김나미 리비뇨 부단장(사무총장).

"맏형 김상겸 銀! K-보드 신화의 시작! 유승은, 최가온, 이채운...…

[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 2026년 밀라노-코르티나동계올림픽 기간 동안 대한민국 선수단 및 대회 관련 정보를 제공하는 공식 홈페이지를 운영중이다.

올림픽 기간 중 특별 개설된 이번 홈페이지는 선수단의 공식 프로필, 경기일정 및 실시간 경기 결과, 과거 올림픽 기록 등 다양한 정보를 제공한다. 경기 일정과 결과는 국제올림픽위원회(IOC)와의 정보 연계를 통해 정확하고 신속하게 전달하며, 선수 인터뷰와 팀코리아 현장 소식, 대한체육회 및 후원사에서 진행하는 올림픽 관련 이벤트 정보 등은 SNS와 홈페이지를 통해 제공한다.

역대 올림픽 성적과 역대 메달리스트들의 프로필을 과거 수상 경력과 함께 소개하고, 국가대표 아카이브를 통해 이번 대회에 출전하는 대한민국 선수단의 활동 및 국가대표 이력, 과거 대회 출전 성적 등도 직접 확인할 수 있다.


"맏형 김상겸 銀! K-보드 신화의 시작! 유승은, 최가온, 이채운...…
유승민 대한체육회장이 8일 스노보드 평행 대회전에서 대한민국 선수단에 첫 메달을 가져온 베테랑 보더 김상겸의 쾌거를 축하하고 있다.
8일(한국시각) 이탈리아 리비뇨에서 스노보드 평행 대회전 김상겸의 은메달, 팀코리아 첫 올림픽 메달 현장을 직관 응원한 유승민 대한체육회장은 "밀라노-코르티나동계올림픽 공식 홈페이지를 통해 대한민국 선수단의 경기 일정과 결과 등 다양한 정보를 실시간 제공해, 올림픽에 대한 국민적 관심을 제고하고 선수단을 향한 응원 열기를 더욱 끌어올리겠다"는 의지를 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 또…가슴 부여잡고 "심장마비 올 거 같아"

2.

'개코와 이혼' 김수미, 애둘맘 동안 수면습관 "일어나고 싶을 때 일어나, 9시간 숙면"

3.

김승현父, 구치소 수감→은퇴하더니..인생 마지막 준비 "남은 시간 별로 없어"

4.

'추성훈♥' 야노시호, 딸 추사랑 독립시킨다 "美나 日로 갈 듯, 지원 안 해줄 것"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 감량 성공한 비결..'러닝→홈트' 독한 다이어트

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '韓 비보' 김민재, 일본 국가대표에 밀렸다...콤파니 입장 발표, 4옵션 가능성 '호펜하임전 논란의 명단 제외'

2.

"은메달 따는 순간, 와이프 생각..." '불굴의 사랑꾼 보더' 김상겸, 끝내 눈물 왈칵..."힘든 시간 함께한 가족의 힘"[밀라노-코르티나 2026]

3.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

4.

"대충격!" 日, 금메달 목에 걸고도 비난 폭발 "지루하다, 지루해"…"내용 아쉬웠다는 뜻" 급히 해명

5.

"죄송합니다, 영문도 모르겠습니다" 한국은 은메달, 일본은 대국민 사과...충격의 부정 실격 사태 발발

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '韓 비보' 김민재, 일본 국가대표에 밀렸다...콤파니 입장 발표, 4옵션 가능성 '호펜하임전 논란의 명단 제외'

2.

"은메달 따는 순간, 와이프 생각..." '불굴의 사랑꾼 보더' 김상겸, 끝내 눈물 왈칵..."힘든 시간 함께한 가족의 힘"[밀라노-코르티나 2026]

3.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

4.

"대충격!" 日, 금메달 목에 걸고도 비난 폭발 "지루하다, 지루해"…"내용 아쉬웠다는 뜻" 급히 해명

5.

"죄송합니다, 영문도 모르겠습니다" 한국은 은메달, 일본은 대국민 사과...충격의 부정 실격 사태 발발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.