1등 1건 적중금 6억원대, 축구토토 승무패 9회차 적중결과 발표..원정 강세 이변 속출했다

[스포츠조선 노주환 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 2월 8일부터 9일까지 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 스페인 프로축구(라리가) 14경기를 대상으로 한 축구토토승무패 9회차의 적중결과를 발표했다.
이번 회차에서는 14경기 결과를 모두 맞혀야 하는 1등 적중이 1건 나와 6억604만원의 적중금을 독차지했다. 뒤이어 2등 적중은 43건(563만7590원), 3등은 570건(21만2650원), 4등은 4855건(4만9940원)이었으며, 이를 모두 합산한 총 적중 건수와 환급금액은 5469건과 12억1212만5570원으로 집계됐다.
축구토토 승무패 9회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 3경기, 무(무승부) 2경기, 패(원정팀 승) 9경기로 나타났다. 뉴캐슬-브렌트퍼드전에서는 홈팀 뉴캐슬이 경기 초반 선제골을 성공시키고도 2대3으로 역전패를 당해 이번 회차 최대 이변으로 꼽혔다. 아틀레티코 마드리드 역시 안방에서 베티스에 0대1로 패하는 등 예상 밖 결과를 남겼다. 또 세비야-지로나전에서는 경기 종료 직전 동점골이 터지며 1대1 무승부로 마무리되는 등 마지막까지 결과를 예측하기 어려운 흐름이 이어졌다. 리버풀-맨체스터 시티전에서는 경기 막판까지 치열한 공방이 이어진 끝에 맨시티가 2대1로 승리를 챙기며 상위권 맞대결다운 접전이 펼쳐졌다. 이처럼 상위권 팀 간 맞대결에서 접전이 이어지며 전반적으로 변수가 많았던 회차로 평가된다.
축구토토 승무패 10회차는 9일 오전 8시부터 발매를 개시해 10일 오후 7시까지 구매할 수 있다. 이번 회차에는 아시아챔피언스리그 엘리트와 EPL 경기가 혼합 편성된 가운데 ▲비셀 고베-FC서울(2경기)▲울산 HD-멜버른 시티(9경기)▲토트넘-뉴캐슬 유나이티드(6경기)▲웨스트햄-맨체스터 유나이티드(7경기)▲맨체스터 시티-풀럼(12경기)전 등 국내·외 축구 팬들의 관심을 끄는 주요 맞대결이 포함됐다.
한국스포츠레저 관계자는 "9회차는 원정팀 강세 등 난이도를 높인 요인이 많았지만, 그 속에서도 1등 적중이 발생했다. 10회차 역시 리그별 일정과 팀 컨디션을 종합적으로 고려한 신중한 접근이 필요할 것"이라고 했다. 축구토토승무패 9회차 적중결과와 10회차 대상경기 정보는 '베트맨'과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com