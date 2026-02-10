[오피셜]홍명보호, 3월 A매치 라인업 확정! '남아공 대비' 코트디부아르와 영국서 첫 경기...2차전 상대는 '유럽 리허설' 오스트리아

[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호가 3월 A매치에서 '아프리카의 강호' 코트디부아르와 평가전을 치른다.
대한축구협회(KFA)는 3월 A매치 기간 유럽 원정으로 치러질 두 차례의 친선 경기 상대를 확정, 발표했다.
대표팀은 3월28일 밤 11시(이하 한국시각) 영국 런던 인근에서 코트디부아르와 맞붙은 뒤, 4월 1일 새벽 3시45분 오스트리아 빈에서 오스트리아와 두 번째 경기를 치른다.
3월 평가전 첫 상대 코트디부아르는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 37위로, 2026년 북중미월드컵 아프리카 예선에서 F조 1위로 본선에 진출했다. 월드컵 조별리그에서는 E조로 편성돼 독일, 퀴라소, 에콰도르와 경쟁한다.
최근 치러진 아프리카 네이션스컵에서는 8강에서 이집트에 패배, 대회 2연패에는 실패했지만 아마드 디알로(맨유), 에반 은디카(AS 로마) 등 유럽 빅리그 주전급 선수들이 대거 포진해 있다.
이번 대결은 한국이 북중미월드컵 조별리그 3차전에서 만날 남아프리카공화국을 대비한 것으로, 아프리카 팀 특유의 폭발적인 스피드와 탄력적인 피지컬을 자랑하는 코트디부아르를 상대로 본선 경쟁력을 시험할 수 있을 전망이다.
한국은 코트디부아르와 역대 한 차례 만나 1전 1승을 기록중이다. 지난 2010년 3월 런던에서 치러진 평가전 당시 이동국과 곽태휘의 골로 2대0 완승을 거뒀으며 16년 만에 다시 영국에서 맞붙게 됐다.
두번째 상대인 오스트리아의 FIFA 랭킹은 한국(22위)보다 두 계단 낮은 24위다. 북중미월드컵 유럽예선 H조에서 동유럽 강호인 루마니아, 보스니아-헤르체고비나 등을 제치고 조 1위로 월드컵 본선에 직행했다. 오스트리아의 월드컵 본선 무대 복귀는 1998년 프랑스월드컵 이후 28년 만이다. 오스트리아는 북중미월드컵에서 아르헨티나, 알제리, 요르단과 함께 J조에 포진했다.
오스트리아와의 평가전은 홍명보호가 월드컵 조별리그 첫 경기에서 맞붙게 될 유럽 플레이오프(PO) D승자(덴마크, 체코, 북마케도니아, 아일랜드 중 한 팀)와의 결전을 대비한 실전 모의고사가 될 전망이다.