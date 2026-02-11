'손흥민 대통곡, 2부 강등각이다' 패패무무패패무무 토트넘, 뉴캐슬에 1-2 패 8경기 무승 수렁→리그 16위 추락→강등권 공포..'프랭크 경질 압박 최고 수위 도달'

최종수정 2026-02-11 07:19

'손흥민 대통곡, 2부 강등각이다' 패패무무패패무무 토트넘, 뉴캐슬에 …
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'손흥민 대통곡, 2부 강등각이다' 패패무무패패무무 토트넘, 뉴캐슬에 …
로이터 저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'손흥민 대통곡, 2부 강등각이다' 패패무무패패무무 토트넘, 뉴캐슬에 …
AFP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘의 리그 부진이 계속 이어졌다. 최근 8경기에서 승리를 거두지 못했다. 이번엔 홈에서 뉴캐슬에 졌다. 토트넘의 2부 리그 강등 공포가 현실화되고 있다. 토트넘 사령탑 토마스 프랭크 감독의 경질 목소리가 다시 힘을 받게 됐다.

토트넘이 11일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 뉴캐슬과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 26라운드 홈 경기서 1대2로 졌다. 토트넘은 승점 획득에 실패하면서 승점 29점에서 제자리 걸음, 리그 16위로 추락했다. 이날 첼시와 2대2로 비긴 리즈(승점 30)에 15위 자리를 내줬다. 17위는 한 경기를 덜 치른 노팅엄(승점 26)이고, 18위는 이날 맨유와 1대1로 비긴 웨스트햄(승점 24)이다. 토트넘과 불과 승점 5점 차이다. 토트넘은 최근 리그 8경기에서 승리를 거두지 못했다. 올해 들어 리그에서 승리가 없다. 토트넘이 리그 경기에서 마지막으로 승리한 게 작년 12월 19일 크리스털팰리스전(1대0)이다. 반면 뉴캐슬은 3연패를 끊었고, 승점 36점으로 리그 10위가 됐다.


'손흥민 대통곡, 2부 강등각이다' 패패무무패패무무 토트넘, 뉴캐슬에 …
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이번 시즌 1군에서 부상자가 속출한 상황인 토트넘은 이날 4-3-3 전형으로 나섰다. 최전방에 시몬스-솔란케-오도베르, 허리에 사르-비수마-갤러거, 포백에 스펜서-반 더 벤-드라구신-그레이, 골문에 비카리오를 배치했다. 교체카드로 텔, 팔리냐, 콜로 무아니를 썼다.

토트넘은 전반 추가 시간에 선제골을 내줬다. 뉴캐슬의 티아부가 골망을 흔들며 전반전을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 토트넘은 후반 19분 아치 그레이가 동점골(1-1)을 뽑았다. 하지만 4분 후 두번째골을 내주면 1-2로 끌려갔다. 뉴캐슬 제이콥 램지가 앤서니 고든의 도움을 받아 결승골을 터트렸다.


'손흥민 대통곡, 2부 강등각이다' 패패무무패패무무 토트넘, 뉴캐슬에 …
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘은 동점골을 뽑기 위해 전체 라인을 올려 파상공세를 퍼부었다. 반면 뉴캐슬은 한골차 리드를 지키기 위해 교체 카드를 전부 쓰면서 공세를 막아냈다. 패배를 직감한 토트넘 팬들은 경기가 끝나기도 전에 경기장을 떠나는 모습이 중계 카메라에 포착되기도 했다. 경기장에선 토트넘을 향한 야유가 쏟아졌다. 결국 토트넘이 1대2로 졌다.

토트넘의 앞 길이 험난해보인다. 토트넘 선수단은 현재 '부상 병동'과 같다. 최근 수비수 우도기까지 햄스트링 부상으로 한달 이상 결장하게 됐다. 지난 맨유전에서 무모한 태클로 레드카드를 받았던 주장 로메로는 4경기 결장 징계를 받았다. 토트넘의 부상자 리스트에는 케빈 단소, 벤 데이비스, 페드로 포로, 우도기(이상 수비수), 벤탄쿠르, 베리발, 쿠두스(이상 미드필더), 히샬리송(공격수) 등이 포함돼 있다. 메디슨과 쿨루셉스키가 부상으로 팀에서 이탈한 건 오래된 얘기가 돼버렸다.


'손흥민 대통곡, 2부 강등각이다' 패패무무패패무무 토트넘, 뉴캐슬에 …
EPA<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘의 향후 리그 일정도 살벌하다. 아스널(홈)-풀럼(원정)-크리스털팰리스(홈)-리버풀(원정)-노팅엄(홈) 순이다. 어느 한 경기 승리를 장담하기 어려운 상대들이다. 이런 중요한 경기들이 수두룩한데 로메로는 아스널, 풀럼, 크리스털전까지 집에서 TV로 경기를 봐야한다.


노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 백종원, 오늘(10일) 안타까운 모친상 비보..소유진 시모상

2.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

3.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

4.

'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "엄탱씨♥"

5.

이지혜, 두 딸 '영유' 보냈으면서 "안 보내도 후회 안 해"…맘카페 갑론을박

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

4.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

5.

'대폭발' 일본 억울해 미칠 지경 "제2의 김연아 사태다!"→"빼앗긴 금메달" 선언...피겨 단체전 결과에 분노

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

4.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

5.

'대폭발' 일본 억울해 미칠 지경 "제2의 김연아 사태다!"→"빼앗긴 금메달" 선언...피겨 단체전 결과에 분노

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.