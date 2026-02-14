[대학축구]동명대→한남대 '파죽의' 3연승, 통영기 토너먼트 진출
|사진제공=한국대학축구연맹
[스포츠조선 김가을 기자]동명대, 한남대가 3연승으로 조별리그를 통과했다.
14일 경남 통영 일원에서 제62회 춘계대학축구연맹전 통영기 조별예선 최종전이 열렸다. 동명대, 경일대, 울산대, 선문대, 인제대, 성균관대, 대구대, 신성대, 청주대, 한남대, 전주대, 동국대, 중원대, 명지대, 상지대가 토너먼트에 올랐다. 토너먼트는 16일 20강전부터 진행한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
◇제62회 춘계대학축구연맹전 통영기 예선 최종전 전적(14일)
동명대 9-0 청운대
경일대 1-0 우석대
대구대 3-1 남부대
성균관대 2-0 원광대
동국대 2-0 전주대
강서대 4-1 강동대
울산대 9-0 수성대
선문대 1-1 한양대
청주대 7-1 경민대
신성대 2-1 순복음총회
중원대 6-0 동강대
명지대 1-1 제주관광대
조선대 3-0 연성대
숭실대 3-0 전남과학대
예원예술대 4-0 세경대
대구과학대 0-0 건국대
한남대 1-0 동아대
제주한라대 4-2 상지대
인제대 3-1 안동과학대
광주대 0-0 배재대
