프랭크 경질 완료! 이제 '손흥민급' 영입만 남았다→토트넘, AC 밀란서 퓰리식 영입…"쏘니 공백 메우기 위한 움직임 강화"

기사입력 2026-02-15 07:29


프랭크 경질 완료! 이제 '손흥민급' 영입만 남았다→토트넘, AC 밀란서…
크리스티안 퓰리식. 사진=365스코어

프랭크 경질 완료! 이제 '손흥민급' 영입만 남았다→토트넘, AC 밀란서…
[스포츠조선 강우진 기자]토마스 프랭크를 경질한 토트넘 홋스퍼가 이제는 손흥민의 공백 메우기에 도전한다. 크리스티안 퓰리식이 AC 밀란을 떠날 가능성이 나오고 있다.

영국 더보이홋스퍼는 14일(한국시각) '퓰리식은 AC 밀란을 떠날 가능성이 있다'며 '토트넘, 리버풀, 아스널, 맨체스터 유나이티드 등이 그의 영입에 관심을 보이고 있다'고 전했다.


프랭크 경질 완료! 이제 '손흥민급' 영입만 남았다→토트넘, AC 밀란서…
AFP연합뉴스
토트넘은 초기 협상을 통해 먼저 움직였으며, 퓰리식의 영입 경쟁에서 라이벌들보다 유리한 위치를 점하고 있는 것으로 전해졌다. 퓰리식이 손흥민의 빈자리를 메울 수 있을지가 관건이다.


프랭크 경질 완료! 이제 '손흥민급' 영입만 남았다→토트넘, AC 밀란서…
손흥민. AP 연합뉴스
매체는 '토트넘은 손흥민의 공백을 메우기 위한 움직임을 강화한 것으로 보인다'며 '구단은 퓰리식이 이상적인 영입 대상이 될 수 있다고 판단하고 있다'고 전했다.

퓰리식은 이탈리아 세리에 A에서 AC 밀란 소속으로 뛰며 자신의 기량을 입증했고, 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 10골을 기록 중이다. 과거 첼시소속으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 활약한 바 있다. 퓰리식의 잉글랜드 무대 경험은 토트넘에 빠르게 적응하고 즉각적인 영향을 미치는 데 도움이 될 것으로 보인다. 토트넘이 합리적인 조건으로 협상을 마무리할 수 있을지 주목된다.


프랭크 경질 완료! 이제 '손흥민급' 영입만 남았다→토트넘, AC 밀란서…
퓰리식은 현재 AC 밀란과의 계약이 18개월 남은 상태다. 이는 AC 밀란이 이적료 수익을 확보하기에 적절한 시점일 수 있다. 퓰리식은 최전방에서 창의성과 스피드, 그리고 골결정력을 더해줄 수 있는 선수다. 토트넘은 공격 진영에서 더 많은 창의성을 필요로 한다. 퓰리식이 이상적인 선택이 될 수 있으며 그는 즉각적인 전력으로 투입될 수 있는 기량과 경험을 갖추고 있다.


프랭크 경질 완료! 이제 '손흥민급' 영입만 남았다→토트넘, AC 밀란서…
AP연합뉴스
매체는 '퓰리식은 첼시와 AC 밀란 같은 빅클럽에서 뛰어왔으며, 토트넘에서도 결정적인 영향력을 발휘해 트로피 경쟁에 힘을 보탤 수 있을 것'이라며 '그는 잉글랜드에서 뛰던 시절 UEFA 챔피언스리그 우승을 차지한 경험도 있다'고 설명했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

