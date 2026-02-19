김포FC, 케이에스엠과 2년 연속 동행한다

[스포츠조선 윤진만 기자]김포FC가 케이에스엠과 후원 협약식을 체결하며 2년 연속 동행을 이어간다.
협약식에는 케이에스엠 임채호 상무와 장재훈 팀장이 참석했으며, 김포FC 권일 선수단장이 함께했다.
이번 협약을 통해 김포FC는 2026시즌 솔터축구장 내 A보드 광고권을 제공한다. 특히케이에스엠은 지난 2025년 시즌 대비 후원 규모를 2배 확대하며, 지난 한 해 동안 김포FC가 보여준 성장과 가능성에 대한 신뢰를 표현했다.
1979년 법인 설립 이후 국가 산업 핵심 부품의 국산화를 이끌어온 ㈜케이에스엠은 정밀 부품 분야의 전문 기업이다. 반도체, 석유화학, 디스플레이, 국방, 산업용 로봇 등 다양한 산업 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 산업 경쟁력 강화에 기여하고 있다.
김포에 본사를 둔케이에스엠은 서울, 동탄 영업사무소를 운영하고 있으며, 울산, 여수, 대산 등 주요 산업 거점에 QRC(Quick Response Center)를 구축해 신속 대응 체계를 갖추고 있다. 또한 KSM JAPAN, KSM USA, KSM VINA(베트남) 설립을 통해 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다.
공정하고 투명한 경영을 바탕으로 지속가능경영을 실천하는 기업으로 알려진 ㈜케이에스엠은 김포시 장학금 전달과 취약계층 지원 성금 기부 등 지역사회 공헌 활동도 꾸준히 이어가고 있다.
케이에스엠 김윤호 대표이사는 "김포FC의 투혼과 도전 정신은 우리 기업이 추구하는 혁신 가치와 닮아 있다"며 "2026시즌 더 높은 목표에 도전하는 김포FC가 시민들에게 자부심을 주는 구단으로 성장할 수 있도록 든든한 조력자가 되겠다"라고 밝혔다.
이에 김포FC 권일 단장은 "김포FC의 가치를 믿고 후원을 이어가 주신 케이에스엠에 깊이 감사드린다"며 "2026시즌 경기력과 성과로 보답하겠다"라고 화답했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.