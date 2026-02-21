[공식 기자회견]이러니 월클이지! "메시에 대해 얘기하고 싶지 않아" '메손대전'에 대한 손흥민의 '현답' "축구는 개인스포츠 아냐, 팀으로 승리하고 싶어"

'손세이셔널' 손흥민(LA FC)의 현답이었다. 이름만 들어도 설레는 손흥민(LA FC)와 리오넬 메시(인터마이애미)의 '메손대전'이 펼쳐진다. LA FC가 22일 오전 11시30분(이하 한국시각) 미국 LA의 메모리얼 콜리세움에서 인터 마이애미와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 개막전을 치른다.
첫 경기부터 최고의 매치업이 성사됐다. 손흥민은 지난해 8월 MLS 역대 최고 이적료 2600만달러(약 377억원)에 LA FC 유니폼을 입었다. 그는 드니 부앙가와 함께 '흥부 듀오'를 구축, 단숨에 LA FC를 우승 후보로 만들었다. 메시는 설명이 필요없다. 역대 최고의 선수로 불리는 메시는 미국에서도 그 기량을 유감없이 발휘했다. 2025시즌 MLS 역사상 최초로 '백투백' 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 인터 마이애미는 창단 첫 MLS컵 우승까지 차지했다.
'메손대전'을 위한 판도 벌렸다. LA FC의 홈 경기장은 원래 BMO 스타디움이다. 2만2000석 규모다. 손흥민과 메시라는 역대급 흥행카드를 감당하기에는 경기장이 작다. 7만7000여명까지 수용이 가능한 메모리얼 콜리세움으로 장소를 변경했다. 만석이 된다면 MLS 역사상 최다 관중 2위 기록을 세우게 된다.
MLS SNS
당초만나 하더라도 '메손대전'은 불발될 위기였다. 인터 마이애미는 12일 메시가 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 염좌 진단을 받았다고 발표했다. 메시는 에콰도르에서 열린 바르셀로나SC와의 프리시즌 경기에서 득점포를 가동했지만 후반 초반 부상 우려로 교체됐다. 다행히 경기를 앞두고 부상을 털고 돌아와 팀 훈련에 복귀했다.
개막전 출전도 가능할 전망이다. 구단 피셜까지 떴다. 메시가 LA행 비행기에 탑승했다. 인터 마이애미가 구단 SNS를 통해 LA로 이동하는 선수단 모습을 공개했는데, 그 안에 메시의 모습도 포착된 것이다. 루이스 수아레스, 호드리고 데 파울 등과 함께 메시도 원정에 합류했다. 이어 LA에 도착한 모습까지 공개했다.
온 시선이 '메손대전'에 쏠렸지만, 손흥민은 의연했다. 언제나처럼 팀을 먼저 생각했다. 경기 전 기자회견에 나선 손흥민은 "난 항상 축구가 결코 개인의 스포츠라 생각하지 않는다. 그래서 메시 이야기를 따로 하고 싶지는 않다. 이미 모두가 충분히 많이 이야기하고 있고, 우리는 그가 최고의 선수이며 축구에 엄청난 영향력을 가진 선수라는 걸 잘 안다. 물론 그는 다른 선수들과 차원이 다른 선수지만, 축구는 개인 대 개인의 대결이 아니다"고 했다.
이어 "나는 이 경기를 LAFC와 마이애미의 경기로 바라보고 있다. 모두가 주목하는 경기이지만, 나는 팀으로서 이기고 싶고, 팀으로서 플레이하고, 팀으로서 함께 기뻐하고 싶다. 그것이 내가 이런 부분을 분리하는 방식"이라고 덧붙였다.
MLS SNS
손흥민은 "시즌에 복귀하기까지 정말 길게 느껴졌다. 마르크 도스산토스 감독은 이전에도 코칭스태프로 함께했기 때문에 선수들을 잘 알고 있었다. 이제 감독으로서 플레이 스타일에 약간의 변화를 주고자 하는 것 같다. 더 많은 볼 점유와, 공을 잃었을 때 더 공격적으로 압박하길 원한다. 제가 좋아하고 익숙한 방식이기도 하다. 프리시즌 훈련을 모두 즐기고 있고, 팀도 날카롭고 좋다. 시즌을 좋은 기분으로 시작할 준비가 됐다"고 전했다.
실제 손흥민은 첫 무대부터 최고의 모습을 보였다. 명불허전이었다. 18일 열린 레알 에스파냐(온두라스)와의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 1골-3도움을 기록하며 LA FC의 6대1 대승을 이끌었다. 부앙가는 해트트릭(3골)을 작성하며 '흥부 듀오'의 위력을 새해 첫 경기부터 과시했다.
첫 홈경기를 맞이하는 손흥민은 "홈경기는 언제나 최고의 기분을 준다. 작년에는 합류 직후 원정이 많아 이동도 많고 조금 혼란스럽기도 했지만, 새로운 도시들을 경험하는 건 즐거웠다. 그래도 가능한 한 많은 홈경기를 치르고 싶다. 우리가 리그에서 높은 순위로 마치면 플레이오프에서도 홈경기를 더 많이 할 수 있다"고 했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
EPA 연합뉴스
트레이드 마크인 찰칵 세리머니에 대해서도 "이 세리머니에 대해서는 이미 여러 번 설명한 것 같다. 나는 골을 넣을 때마다 '이 골이 내 커리어의 마지막 골일수도 있다'고 생각한다. 물론 그렇게 되길 바라는 건 아니다. 그저 이 순간을 간직하고 싶다. 팀과 팬들, 그리고 나 자신과 함께 이 아름다운 순간을 마음에 담고 싶다. 그래서 두 손으로 촬영하는 모양을 만들며 이 소중한 순간을 기억하려 하는 것이다. 그게 내가 이 세리머니를 하는 이유"라고 설명했다.