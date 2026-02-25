[K리그2 미디어데이]'2년 차' 차두리 화성 감독 "신생팀 열심히 한다면 '위'에 있는 팀도 괴롭힐 수 있을 것"

|
[스포츠조선 김가을 기자]"신생팀도 열심히 한다면 위에 있는 팀도 충분히 괴롭힐 수 있지 않을까 싶다."
창단 두 번째이자, K리그 사령탑 2년 차를 맞는 차 감독은 "어마한 열정을 갖고 이기기 위해 노력할 것이다. 그 밑바탕에는 즐거움이 있다. 팬들 즐겁게 해줄 수 있다는 즐거움. 우리는 그 마음으로 묵묵하게 어떤 일이 일어나도 우리 갈 길을 가고 즐거운 축구, 즐겁게 해줄 수 있는 축구를 할 수 있도록 잘 준비했다. 지난해보다는 조금더 많은 승, 많은 골을 보여줄 수 있지 않을까 싶다"고 각오를 다졌다.
차 감독의 조언을 들은 손현준 김해FC 감독은 "팀마다 주어진 여건, 기대치 다르다고 생각한다. 우리 선수들의 기대치는 상당히 높다고 생각한다. 그에 부응할 수 있도록 나도 노력하겠다. 차 감독님의 아낌없는 조언도 잘 새겨들으면서 준비 잘 하겠다"고 화답했다. 최윤겸 용인FC 감독은 "여유로운 말이다. 우리는 기대하는 분도 많고 선수들 기대치도 높다. 개인적으로는 부담감이 따른다. 당연한 결과는 없지만, 또 높은 기대치만큼 성과를 거둬야 하는 입장이다. 긴장도 되고 기대도 된다. 다만 선수들을 믿고 첫 경기부터 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다. 제라드 누스 파주프런티어FC 감독은 "차 감독님 조언 감사하다. 신생팀의 도전적 부분은 동의한다. 하지만 이런 부담감은 아산, 수원 삼성이 더 받아야 한다. 아산은 많은 팬 앞에서 승점 3점을 쌓아야 한다. 수원은 우리와 홈에서 한다. 메인 스폰서처럼 승점 3점 빼앗기지 않도록 하겠다"고 다짐했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com