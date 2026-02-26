'또 조커+평점 5.6점 부진' 이강인의 PSG, 모나코에 1~2차전 합산 5-4 진땀승 힘겹게 UCL 16강 진출..다음 상대는 첼시 또는 바르셀로나

[스포츠조선 노주환 기자]'슈퍼조커' 이강인의 파리생제르맹(PSG)이 힘겹게 한골차로 AS모나코를 따돌리며 유럽챔피언스리그 16강에 합류했다. 이강인은 후반 조커로 들어가 팀의 16강 진출에 힘을 보탰다. 이강인은 공격 포인트는 올리지 못했다.
PSG는 26일(한국시각) 프랑스 파리에서 벌어진 AS모나코와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 16강 플레이오프 2차전서 2대2, 1~2차전 합계 5-4로 간신히 앞서며 16강에 합류했다. PSG는 원정 1차전서 3대2 승리했다.
이강인은 팀이 2-1로 앞선 후반 24분 바르콜라와 교체돼 조커로 들어갔다. 이강인은 오른쪽 측면에서 안쪽으로 들어오면서 공격을 풀어갔다. 이강인은 20여분 남짓 뛰었고, 인상적인 장면은 만들지 못했다. 움직임에 생기가 넘치지 않았다. 평점(사커웨이 기준)은 5.6점으로 낮았다.
PSG는 전반전에 고전했다. PSG 루이스 엔리케 감독은 모나코를 맞아 4-3-3 전형으로 나섰다. 최전방에 바르콜라-두에-흐비차, 허리에 주앙 네베스-비티냐-자이레 에메리, 포백에 누누 멘데스-파초-마르키뇨스-하키미, 골키퍼 사파노프를 세웠다. 뎀벨레, 마율루는 부상으로 엔트리에서 빠졌다. PSG가 전반전 경기를 주도했지만 골이 좀처럼 터지지 않았다. 오히려 전반 45분 모나코의 아클리우세에게 선제골을 내줬다. 전반전을 0-1로 끌려간 PSG는 후반전 14분 상대 쿨리바리가 경고누적으로 퇴장을 당하면서 경기 분위기를 확 바꿨다.
수적 우세로 유리한 입장에 놓인 PSG는 1분 만에 마르키뇨스가 두에의 도움을 받아 동점골(1-1)을 터트렸다. 그리고 6분 후 하키미의 도움을 받은 흐비차가 역전골(2-1)을 뽑았다. PSG는 순식간에 경기 분위기를 바꾸면서 전세를 뒤집었다.
모나코도 쉽게 물러서지 않았다. 모나코는 후반 추가시간 1분, 테제가 동점골(2-2)을 뽑았다. 역습 상황에서 왼쪽 측면을 무너트린 후 크로스 상황에서 가운데에서 골을 터트렸다. 하지만 추가골을 넣을 시간이 부족했고, 1~2차전 합산 스코어에서 4대5로 밀렸고, PSG가 16강에 진출했다. PSG는 16강서 첼시 또는 FC바르셀로나와 대결하게 됐다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com