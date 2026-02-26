'인종차별 호소' 비니시우스, 이번에도 '주인공'이었다…베르나베우서 챔스 16강 확정골 넣고 '코너 플래그 세리머니' 재현, 벤피카 탈락 눈물

[스포츠조선 윤진만 기자]인종차별 피해를 호소한 레알마드리드 에이스 비니시우스 주니오르가 벤피카를 상대로 16강 진출을 확정짓는 골을 넣고 또 코너 플래그로 달려갔다.
비니시우스는 26일(한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 벤피카와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 녹아웃 페이즈 플레이오프(PO) 2차전 홈 경기에서 1-1 팽팽하던 후반 35분 역전골을 넣었다.
역습 상황에서 페데리코 발베르데가 찔러준 공간 패스를 받아 단숨에 상대 페널티 지역까지 침투한 비니시우스는 골문 우측 하단을 노린 정확한 슛으로 골망을 흔들었다.
1차전 원정에서 비니시우스의 결승골로 1대0 승리한 레알은 1, 2차전 합산 스코어 3대1로 16강 진출에 성공했다. 맨시티 혹은 스포르팅과 다음달 16강에서 격돌한다.
비니시우스는 이날 경기의 '주인공'이었다. 지난 1차전 경기 도중 벤피카 윙어 지안루카 프레스티아니와 대화를 나누던 비니시우스는 흥분한 표정으로 주심에게 달려가 인종차별 피해 사실을 알렸다. 이에 주심은 머리 위로 양 팔을 교차하는 '인종차별 프로토콜'을 가동했다. 비니시우스의 팀 동료 킬리안 음바페는 프레스티아니가 유니폼으로 입을 가리고 비니시우스에게 '원숭이'라고 다섯번 말했다고 폭로했다.
EPA연합뉴스
프레스티아니는 혐의를 적극 부인했지만, 유럽축구연맹(UEFA)은 PO 2차전을 앞두고 비니시우스의 손을 들어줬다. 조사 중인 사안임을 고려해 프레스티아니에게 잠정 1경기 출전 정지 징계를 내렸다. 벤피카의 항소를 기각해 프레스티아니는 징계로 PO 2차전에서 엔트리 제외됐다. 향후 유죄가 확정되면 최대 10경기 출전정지도 가능하다는 전망이다.
1차전 당시 조세 무리뉴 벤피카 감독은 비니시우스가 골을 넣고 코너 플래그에서 벤피카를 도발하는 세리머니를 한 것이 논란의 직접적인 원인이라고 주장했다. "비니시우스가 뛰는 경기마다 이런 일이 벌어지는 것은 무언가 잘못됐다는 것"이라고 말해 인종차별 감수성이 부족하다는 비판을 받았다.
비니시우스는 아랑곳하지 않았다.
레알은 전반 14분만에 하파 실바에게 선제골을 허용했다. 합산 스코어 1-1 동점이 되었지만, 선제실점 2분만에 미드필더 오랠리앙 추아메니가 동점골을 뽑았다. 전반은 그대로 1-1 동점으로 마무리됐다.
합산 2-1 리드가 지속되던 후반 35분, 16강 진출을 사실상 확정짓는 쐐기골을 넣은 비니시우스는 1차전 때와 마찬가지로 코너 플래그로 달려갔다. 그리고는 신명나는 댄스 세리머니를 펼치며 레알팬을 환호케했다. 무리뉴 감독은 퇴장 징계로 비니시우스의 세리머니를 그라운드 위에서 '직관'하지 못했다. 경기는 레알의 2대1 승리로 끝났다.
출처=레알마드리드 SNS
포르투갈 매체 '아 볼라'는 경기 후 '비니시우스가 벤피카를 탈락시켰다'라는 제하의 리뷰 기사에서 '브라질 선수의 골은 마치 복부를 가격하는 듯한 충격이었고, 유럽 무대에 작별을 고하게 만든 이글스(벤피카)에 현실을 직시하게 만드는 계기가 됐다'라고 적었다.
비니시우스는 최근 컵대회 포함 5경기 연속골(6골)로 팀에 16강 진출권을 선물했다. 레알 입단 후 가장 좋은 흐름이다. 스페인 일간 '마르카'는 "비니시우스의 귀환"이라고 표현했다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com