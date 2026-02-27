"악몽은 끝! 팬들에게 행복 주러왔다" 삼일절 광주와 홈 개막전,코스타 감독의 필승 약속

기사입력 2026-02-27 15:49


"악몽은 끝! 팬들에게 행복 주러왔다" 삼일절 광주와 홈 개막전,코스타 …
사진제공=제주 SK

"악몽은 끝! 팬들에게 행복 주러왔다" 삼일절 광주와 홈 개막전,코스타 …
사진제공=제주 SK

[스포츠조선 전영지 기자]제주SK FC(이하 제주SK)가 광주FC와의 홈 개막전 필승을 결의했다.

제주SK는 내달 1일 오후 4시30분 제주월드컵경기장에서 펼쳐질 '하나은행 K리그1 2026' 1라운드 홈 개막전에서 광주와 격돌한다. 세르지우 코스타 감독이 지휘봉을 잡은 후 공식 데뷔전이자 시즌 초반 흐름을 좌우할 시험대로 팬들의 시선이 쏠리고 있다.

제주SK는 2026시즌 코스타 감독 아래 야심찬 새 도전에 나선다. 권창훈, 박창준, 김신진, 기티스, 네게바, 세레스틴 등 즉시 전력감에 허재원, 강동휘, 박민재, 유승재, 권기민 등 '영건' 5명을 영입했고 탄탄한 동계전훈으로 조직력을 끌어올렸다. 목표는 리그 상위권 재진입과 아시아 무대 복귀다.


"악몽은 끝! 팬들에게 행복 주러왔다" 삼일절 광주와 홈 개막전,코스타 …
첫 상대 광주는 까다롭다. 지난 시즌 4연패를 포함해 최근 5경기 무승(1무 4패)을 기록했다. 하지만 과거는 과거일 뿐. 양팀 모두 새 시즌 감독부터 선수 구성까지 모든 것이 달라졌다. 과거 전적을 딛고 홈 개막전 첫 승을 거둘 경우 승점 3점 이상의 의미다. 세르지우 코스타 감독 역시 "새로운 시즌, 새로운 팀으로서 팬들에게 자신감 있는 첫인상을 남기고 싶다"며 홈 개막전의 중요성을 역설했다.

제주SK는 2026시즌을 앞두고 조직력 강화와 세밀한 빌드업 전개에 초점을 뒀다. 코스타 감독의 특유의 전술적 유연성이 더해지며 '공격 제주'로의 변화를 기대하고 있다. 기티스-이창민-세레스틴-김동준으로 이어지는 척추라인을 중심으로 빠른 공수 전환, 전방 압박으로 승부수를 띄울 계획이다. 남태희, 권창훈, 박창준, 네게바, 김륜성, 유인수, 김준하, 최병욱 등 측면과 2선 자원의 경쟁력도 충분하다.

지난 시즌 강등 전쟁을 버텨낸 선수단의 새 시즌 의지도 남다르다. 김륜성은 "지난해 팬들을 많이 실망하게 해드린 만큼 올해는 더 많이 웃을 수 있고 팀 전체가 행복할 수 있게 좋은 결과를 내겠다"는 각오를 전했다. 코스타 감독 역시 "더 이상 악몽을 원하지 않는다. 나는 팬들께 행복을 주러 왔다. 광주전 징크스부터 끊어내겠다"는 필승 공약을 전했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.