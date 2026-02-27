'축구단 이렇게 하면 망한다' 맨체스터 유나이티드, 아모림-텐하흐 교체·경질 비용만 총 725억..'무직' 아모림 300억 '돈방석'

기사입력 2026-02-28 00:10


'축구단 이렇게 하면 망한다' 맨체스터 유나이티드, 아모림-텐하흐 교체·…
아모림 EPA<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 유나이티드가 감독 선임을 잘못하면 구단 경영에 금전적으로 얼마나 큰 손해를 주는 지를 확인시켜주었다. 맨유는 최근 아모림 감독과 그 전임자 텐 하흐 감독을 교체하는 과정에서 총 3730만파운드(약 725억원)의 '불필요했던' 위약금이 발생하고 말았다.

영국 'BBC'가 뉴욕증권거래소의 공시 자료를 분석한 결과, 맨유 구단은 아모림 감독을 경질함에 따라 클럽이 부담해야 할 비용이 최대 1600만파운드(약 311억원)에 달할 수 있음을 확인했다고 27일 보도했다. 포르투갈 출신의 아모림 감독은 지난 1월초 리즈와 1대1 무승부 이후 구단 수뇌부를 공개적으로 비난한 후 바로 경질됐다.

맨유는 2024년 11월 스포르팅 리스본에서 아모림을 데려오기 위해 상대 구단에 지불한 위약금이 1100만파운드였다. 또 거래소 공시 자료엔 최대 '충당부채'로 1590만파운드(약 309억원)가 설정돼 있다. 이 금액은 아모림과 그의 코칭스태프에게 지급해야할 잠재적 부채(위약금)인 것이다. 최대 금액 지급을 결정하는 구체적인 발동 조건은 공시에 명시되지 않았다. BBC에 따르면 아모림의 향후 재취업 여부와 관련이 있다.


'축구단 이렇게 하면 망한다' 맨체스터 유나이티드, 아모림-텐하흐 교체·…
짐 래트클리프 맨유 구단주 AFP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
맨유와 아모림의 궁합은 최악이었다. 아모림의 재임 기간은 14개월이었다. 2014년, 8개월 만에 경질된 데이비드 모예스 감독 이후 가장 짧은 기록이다. 아모림은 재임 중 63경기에서 25승에 그쳤다. 첫 시즌에 리그 15위를 했고, 유로파리그 결승에선 토트넘에 졌다. 이번 시즌엔 리그컵(카라바오컵)에서 4부 소속 그림즈비 타운에 승부차기 굴욕패를 당했다.

아모림은 리즈전을 앞두고 제이슨 윌콕스 기술이사와 심각한 갈등을 빚었다. 아모림 경질 당시 맨유의 리그 순위는 6위였다. 이후 대런 플레처가 임시 감독으로 두 경기에서 지휘봉을 잡았고, 현재는 마이클 캐릭이 시즌 종료까지 감독직을 맡고 있다. 캐릭 부임 이후 맨유는 리그 6경기에서 5승1무로 완전히 다른 결과를 내고 있다. 현재 4위로 올라섰으며 유럽챔피언스리그 진출권 확보에 유리한 위치를 점하고 있다.


'축구단 이렇게 하면 망한다' 맨체스터 유나이티드, 아모림-텐하흐 교체·…
AFP<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
앞서 맨유는 2024년 11월 텐 하흐의 경질 비용으로 1040만파운드를 지불했다. 결과적으로 텐 하흐를 경질하고, 아모림을 영입 다시 경질하는 과정에서 발생한 총 비용은 최대 3730만파운드에 달할 수 있다. 한편, 맨유 구단의 현재 부채 금액은 2억1500만파운드(약 4176억원)로 확인됐다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

2.

서동주, 긴급 구조 요청..“혹시 몰라 다시 올립니다. 안락사 30분 전”

3.

CCTV에 그 장면 포착..유명 PD 정 씨, ‘후배 강제추행 혐의’ 불구속 기소

4.

강아지별로 떠난 꽃분이 마지막 모습..'나혼산' 추모 영상 '뭉클'

5.

김현중, '꽃남' 시절 수입 직접 밝혔다 "100억 이상...자고 일어나면 CF 찍어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"콜 팔머 나와!" 이강인-조규성 VS EPL, 김민재 VS 세리에A, 이재성 VS 체코 '성사'…챔스-유로파-콘퍼러스 16강 대진 발표

2.

"황희찬 없어도 괜찮아!" 울버햄튼 고추가루 부대 변신. 리그 3위 아스턴 빌라에 반전의 승리

3.

파란만장 리오넬 메시. 심판실 쳐 들어갔던 메시, 이번에는 친선전 관중 난입에 쓰러져... 허탈한 표정, 그래도 결승골 주인공

4.

드디어 그가 돌아온다. SGA 25일 만에 출격. NBA 전무후무 대기록 달성할까

5.

SSG 4번타자 김재환 출동한다→ 라쿠텐 2군 이리 나와! [미야자키 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"콜 팔머 나와!" 이강인-조규성 VS EPL, 김민재 VS 세리에A, 이재성 VS 체코 '성사'…챔스-유로파-콘퍼러스 16강 대진 발표

2.

"황희찬 없어도 괜찮아!" 울버햄튼 고추가루 부대 변신. 리그 3위 아스턴 빌라에 반전의 승리

3.

파란만장 리오넬 메시. 심판실 쳐 들어갔던 메시, 이번에는 친선전 관중 난입에 쓰러져... 허탈한 표정, 그래도 결승골 주인공

4.

드디어 그가 돌아온다. SGA 25일 만에 출격. NBA 전무후무 대기록 달성할까

5.

SSG 4번타자 김재환 출동한다→ 라쿠텐 2군 이리 나와! [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.