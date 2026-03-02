'김정훈, 환상 PK 선방' 대전-안양, '서진수 장군-마테우스 멍군' 1-1 무승부[현장 리뷰]

최종수정 2026-03-02 17:02

K리그1 대전하나시티즌과 FC안양의 경기가 2일 대전월드컵경기장에서 열렸다. 대전 서진수가 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.02/

K리그1 대전하나시티즌과 FC안양의 경기가 2일 대전월드컵경기장에서 열렸다. 후반 안양 마테우스가 동점골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.02/

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]'우승후보' 대전하나시티즌이 개막전에서도 웃지 못했다.

대전은 2일 대전월드컵경기장에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 1라운드에서 1대1로 비겼다. 슈퍼컵에서 전북 현대에 0대2로 패했던 대전은 이날도 승리하지 못했다. 지난 시즌 8위였던 안양은 첫 판부터 대전을 상대로 좋은 경기력을 보이며 적지에서 승점을 따냈다.

대전은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 주민규와 서진수가 투톱으로 나섰다. 루빅손-이순민-김봉수-주앙 빅토르가 미드필드를 꾸렸다. 이명재-김민덕-하창래-김문환이 포백을 구성했다. 이창근이 골문을 지켰다. 디오고, 마사, 밥신, 김현욱 강윤성 등이 벤치에 앉았다.

안양은 3-4-3으로 맞섰다. 유키치-마테우스-최건주가 공격에 나섰다. 미드필드에는 김동진 최규현 김정현 이태희가 섰다. 스리백은 이창용-권경원-토마스가 구성했다. 김정훈이 골키퍼 정갑을 꼈다. 이진용 김보경 강지훈 주현우 등은 조커로 나섰다.


K리그1 대전하나시티즌과 FC안양의 경기가 2일 대전월드컵경기장에서 열렸다. 대전 주민규가 슈팅을 시도하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.02/
대전이 시작과 함께 좋은 기회를 잡았다. 전반 1분 서진수의 패스를 받은 루빅손이 왼쪽을 파고들었다. 박스 안에서 왼발 슈팅을 날렸다. 수비 맞고 옆그물을 때렸다. 안양도 반격했다. 11분 김동진이 왼쪽을 돌파하며 날카로운 컷백을 시도했다. 대전 수비가 슬라이딩으로 막아냈다.

15분에는 대전이 오른쪽을 돌파했다. 주앙 빅토르가 짧게 중앙으로 연결했고, 공격에 가담한 김문환이 잡았다. 터닝 슈팅까지 시도했지만 수비 맞고 나왔다. 이후 팽팽한 흐름이 이어졌다. 대전이 주도하는 분위기였지만, 안양의 수비는 단단했다. 대전은 루빅손, 주앙 빅토르를 활용해 측면을 뚫으려 했지만, 여의치 않았다. 안양은 역습으로 반격했지만, 중앙 무게감이 약했다.

31분 이태희가 오른쪽서 얼리 크로스를 시도했다. 최건주가 잡아 슈팅까지 연결했다. 수비 맞고 나왔다. 하지만 이에 앞서 볼을 받는 최건주의 위치가 오프사이드였다. 33분 안양이 좋은 슈팅을 만들었다. 마테우스가 먼거리서 날카로운 프리킥을 시도했다. 볼은 벽을 맞고 살짝 굴절되며 골문으로 향했다. 하지만 이창근이 멋지게 막아냈다.

35분 대전이 날카로운 슈팅을 때렸다. 서진수가 왼쪽에서 중앙으로 이동하며 오른발 슈팅을 시도했다. 김정훈 골키퍼가 잘 막아냈다. 이어진 코너킥에서 혼전이 이어졌고, 주앙 빅토르가 발리 슈팅으로 연결했지만 약했다. 40분 이명재의 얼리 크로스가 주민규에게 향했다. 주민규의 슈팅은 수비 맞고 나왔다. 이어 주앙 빅토르가 강력한 중거리 슈팅을 날렸지만, 골대를 넘어갔다.


K리그1 대전하나시티즌과 FC안양의 경기가 2일 대전월드컵경기장에서 열렸다. 대전 서진수가 헤더골을 넣고 있다. 대전=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.02/

44분 대전이 전반 가장 좋은 장면을 만들었다. 이명재가 왼쪽에서 날카로운 크로스를 올렸다. 파고들던 주앙 빅토르가 노마크서 헤더를 했다. 골대를 넘어갔다. 46분 대전이 땅을 쳤다. 코너킥 상황에서 혼전이 벌어졌고, 볼은 안양 골문으로 향했다. 골라인을 넘기 직전 토마스가 걷어냈다. 대전은 파상공세를 펼쳤지만, 마무리가 아쉬웠다.

후반 시작과 함께 안양이 결정적인 기회를 잡았다. 김동진이 왼쪽에서 올린 크로스가 뒤를 파고들던 최건주에게 연결됐다. 최건주가 다이렉트 슈팅으로 연결했지만, 이창근 골키퍼의 선방에 막혔다. 대전은 김민덕의 오버래핑으로 기회를 노렸지만 마무리가 되지 않았다.

대전이 선제골을 넣었다. 대전 특유의 빠른 역습이 돋보였다. 루빅손이 왼쪽에서 오른쪽을 파고들던 주민규에게 찔러줬다. 주민규는 지체없이 크로스를 올렸고, 중앙으로 들어오던 서진수가 다이빙 헤더로 마무리했다.

13분 안양이 페널티킥을 얻었다. 유키치의 스루패스가 오른쪽을 파고들던 이태희에게 연결됐다. 이태희가 크로스를 올렸지만, 이명재를 맞고 나왔다. 안양 선수들은 손에 맞았다며 페널티킥을 주장했다. 주심은 그대로 경기를 진행시켰지만, VAR과 교신 후 온필드리뷰를 시행했다. 판정은 페널티킥이었다. 마테우스가 깔끔하게 성공시키며 승부를 원점으로 돌렸다.


K리그1 대전하나시티즌과 FC안양의 경기가 2일 대전월드컵경기장에서 열렸다. 후반 안양 마테우스가 동점골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.03.02/
기세를 탄 안양이 공격 속도를 높였다. 20분 토마스의 스루패스가 왼쪽을 파고들던 최건주에게 향했다. 최건주는 수비 한명을 따돌린 후 슈팅을 시도했다. 이창근이 잘 막아냈다. 대전이 21분 두 명을 바꿨다. 디오고와 밥신을 넣었다. 대신 서진수와 이순민을 뺐다.

23분 안양이 날카로운 슈팅을 날렸다. 최건주가 수비와 경합을 이겨낸 후 골대 바로 앞에서 슈팅을 때렸다. 이번에도 이창근이 막았다. 안양도 변화를 줬다. 25분 김정현 대신 이진용을 넣었다. 양 팀이 일진일퇴의 공방을 이어갔다. 30분 주민규의 터닝 슈팅에 이어 김문환이 중거리 슈팅을 시도했지만, 수비 몸에 맞거나 빗나갔다.

34분 대전이 주민규를 빼고 김현욱을 투입했다. 안양도 유키치와 이창용을 빼고 엘쿠라노와 김지훈을 넣었다. 40분에는 안양이 김영찬과 채현우를, 대전이 마사를 투입하며 안양은 굳히기, 대전은 골을 노렸다. 43분 김현욱이 아크 정면에서 날카로운 왼발 중거리 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 벗어났다.

50분 대전이 승리의 기회를 얻었다. 왼쪽에서 크로스가 올라왔고, 디오고가 헤더 경합을 하던 가운데 권경원의 팔에 맞았다. 주심은 VAR과 교신 후 온필드리뷰를 실시했다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 김현욱이 키커로 나섰다. 김정훈이 멋지게 막아냈다. 57분 마사의 결정적인 슈팅마저 김정훈에게 걸렸다. 결국 경기는 1대1 무승부로 끝이 났다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

