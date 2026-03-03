MLS도 놀란 손흥민급 영향력, 홍명보호 최대 경계 대상 급부상...'남아공 작은 거인' 177cm 역대급 괴물 센터백 등장

[스포츠조선 김대식 기자]한국이 2026년 북중미 월드컵에서 제일 경계해야 할 남아프리카공화국 선수는 미국에 있다.
영국 디 애슬래틱은 2일(한국시각) '음베케젤리 음보카지는 당신이 들어본 적은 없을지 모르지만, 미국 메이저리그사커(MLS)에서 가장 인기 있는 선수'라는 기사로 음보카지를 주목했다.
매체는 '리오넬 메시가 인터 마이애미와 계약하자 수천만 명의 팔로워가 구단의 SNS 채널로 몰려들었다. 손흥민이 등장한 LA FC의 틱톡 영상 하나만으로도 신규 팔로워 13만5천명이 늘었다. 이는 예상된 일이었다. 그들은 글로벌 슈퍼스타다. 하지만 시카고 파이어가 남아공 센터백 음보카지 영입을 발표한 뒤 찾아온 폭발적 반응에 대해, 시카고에서는 아무도 대비하지 못했다. 그는 아직 잘 알려지지 않았지만, MLS에서 가장 인기 있는 선수'라고 설명했다.
음보카지는 2005년생으로 남아공 최고 유망주다. 2023년 남아공 최고 명문인 올랜도 파이리츠에 입단한 뒤에 20살도 안된 선수가 주장을 달 정도로 팀에서 신뢰를 받았다. 2025년부터는 남아공 국가대표팀에 데뷔해 곧바로 핵심이 됐다. 음보카지는 남아공에서 제일 기대를 받고 있는 축구선수가 됐다.
게티이미지
음보카지는 2026시즌을 앞두고 남아공을 떠나 시카코로 입단했다. 그가 시카코에 입단하자마자 구단 팔로워 수가 18만명이나 폭등했다. 시카코 구단에서도 예상하지 못한 폭발력이었다. 시카고의 감독 겸 단장 그레그 버홀터는 "선수를 평가하는 과정에서 그의 배경과 남아공 사람들이 그에게 얼마나 열광하는지, 세대적 재능이라는 이야기를 들으면 어느 정도 이해하게 된다. 하지만 그 영향력과 인기를 온전히 이해하기는 어려웠다. 인터넷에서의 폭발적인 반응을 직접 보니 다소 놀라웠다"고 직접 인정했다.
디 애슬래틱은 '음보카지의 왼발 패스 범위와 공간 수비 능력이 인상적이었다. 그는 엘리트급 신체 프로필을 갖췄다. 넓은 커버 범위와 뛰어난 운동 능력으로 공격수를 따라잡고 공중볼에서도 이겼다. 공간 수비에서 탁월했다. 모로코에서 열린 2026년 아프리카 네이션스컵에서 음보카지가 대회 돌풍의 주역 중 한 명으로 평가받으면서, 그에 대한 확신은 더욱 커졌다'고 설명했다.
사진=시카고
이적 과정에서 논란도 있었다. 음보카지가 남아공에서 유럽이 아닌 미국으로 가자 위고 브로스 남아공 국가대표 감독은 "음보카지는 뱅상 콤파니와 같은 점이 보인다. 그래서 시카코 이적은 올바른 선택이 아니"라고 비판했다. 이후 버홀터 감독은 브로스 감독과 대화를 나눠 구단의 비전을 공유했다.
음보카지는 시카코의 선택이 옳았다는 걸 증명하는 중이다. 시즌 개막 후 곧바로 주전으로 나와서 안정적인 경기력을 선보였다. 음보카지의 성장은 한국으로서는 썩 좋은 소식이 아닐 수 있다. 남아공은 월드컵에서 만날 한국의 상대다. 남아공이 출중한 센터백을 데리고 있다는 건, 남아공을 반드시 이겨야 하는 한국으로서는 까다롭다.
시카코는 다가오는 월드컵에서 음보카지가 자신의 이름을 알릴 것이라고 기대하고 있다. 버홀터 감독도 "6개월을 활용해 음보카지를 준비시키고 단단히 만들 수 있기를 바란다. 그는 자신의 이름을 알릴 모든 도구를 갖추고 있다"고 했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com